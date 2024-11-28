河南雜技員吊繩斷裂高空墮地 多處骨折大難不死（有片）

網傳影片中，涉事雜技員張凱兩手各抓一條吊繩，由吊車吊上數米空中，展現驚人臂力與腰力，隨後上演高速前翻旋轉，就在轉了7秒約9圈後，繩子突然斷裂，人從半空重摔在地上發出巨響。

據《瀟湘晨報》報道，該宗意外發生在11月25日晚上11時多，事發時雜技員張凱正用自己手機直播表演，摔落過程被直播間上千名觀眾看到，有人將其意外影片，發到社交平台引發關注。

千人直播見證意外現場

記者昨日聯繫上發布影片的博主，他表示自己是河南商丘永城人，與張凱是「老鄉」，她在直播間目睹張凱摔落，「不止我看到了，當時直播間有上千人」。該博主稱關注張凱已經好幾年，估計事發地點應該在永城市或者周邊區域。

據悉，張凱的妻子在去年4月15日的一場高空雜技表演中意外去世，張凱個人帳號中自我介紹中寫著「2023年4月15日一場意外，讓我失去了最愛的人」，在他發布的多條影片中，有他和自己的兩個孩子思念妻子（母親）的相關內容。