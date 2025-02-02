河南雲台山野生獼猴冰雪中爽泡溫泉　內地網民笑：馬騮都咁識嘆

近日，內地河南省的一處風景區出現多隻野生獼猴集體泡「溫泉」的有趣畫面，令網民紛紛驚呼「太可愛了」。據景區工作人員介紹，這些猴子每年都會來，已為牠們提供保暖措施。
「溫泉」並非向遊客開放的公共溫泉
綜合多家內地媒體報道，這逗趣一幕拍攝於內地河南省焦作修武縣的雲台山風景區，網傳畫面中的「溫泉」並非向遊客開放的公共溫泉，而是該景區泉瀑峽附近的天然水潭。多年來，一到冬天野生獼猴就會下水「享受」，景區工作人員不會干預。
網傳影片顯示，猴子們在一處冒著「熱氣」的水潭內顯得十分愜意，有的互相抓背，有的靜靜泡在水中，還有在水中踱步……對此，內地網民紛紛驚歎猴子也很懂享受。
景區為猴子們提供取暖設備
據悉，雲台山風景區是內地5A級景區之一，景區內有獼猴谷、泉瀑峽、潭瀑峽等景點。據景區工作人員介紹，獼猴谷與泉瀑峽相鄰，因景區溫度比修武縣城低，目前最低溫度已在攝氏零度以下，泉瀑峽流出的水的溫度要高於週邊氣溫，所以看起來冒著「熱氣」，並表示這些猴子每年冬天都會來泡，有些猴子不怕人，所以會被幸運的遊客拍到。
針對遊客及網友擔心猴子出水後會凍著，景區表示已採納意見，為猴子們提供取暖設備：「水潭附近的休息室開空調了，有熱風。猴子去不去吹熱風，得看牠們自己。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章