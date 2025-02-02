河南雲台山野生獼猴冰雪中爽泡溫泉　內地網民笑：馬騮都咁識嘆

近日，內地河南省的一處風景區出現多隻野生獼猴集體泡「溫泉」的有趣畫面，令網民紛紛驚呼「太可愛了」。據景區工作人員介紹，這些猴子每年都會來，已為牠們提供保暖措施。

「溫泉」並非向遊客開放的公共溫泉

綜合多家內地媒體報道，這逗趣一幕拍攝於內地河南省焦作修武縣的雲台山風景區，網傳畫面中的「溫泉」並非向遊客開放的公共溫泉，而是該景區泉瀑峽附近的天然水潭。多年來，一到冬天野生獼猴就會下水「享受」，景區工作人員不會干預。

網傳影片顯示，猴子們在一處冒著「熱氣」的水潭內顯得十分愜意，有的互相抓背，有的靜靜泡在水中，還有在水中踱步……對此，內地網民紛紛驚歎猴子也很懂享受。