河南高中學生會多名幹事 以查違紀名義向同學索賄

河南一間高中學生會的多名幹事，被揭發以查違紀名義向違規學生收取賄賂，如有學生手機被幹事沒收，需支付300元人民幣才可取回。警方已介入調查事件。 4人被撤職務 待警方調查後跟進處理 內媒《新京報》報道，河南信陽市實驗高級中學學生會，有多名幹事被人指控利用學生會權力，索收賄款。報道指涉事的學生會幹部，會以查違紀名義向違規學生收取賄賂，「查到你玩手機了，如不給錢就給你處分，給你申報老師」。有知情人透露，如學生被沒收手機，需要每部付300元給學生會幹事才能取回，該校學生反映，此舉並非一時一人所為，而是長期、多次存在。

若被沒收手機 需付300元才能取回 信陽實驗高級中學通告顯示，網傳有學生幹事在日常學生管理中索取錢財問題，校方高度重視立即調查。經初步調查情況屬實，學生會有4名幹事存在嚴重違紀，已被撤銷職務，所涉及的違紀行為，待警方調查結束後，校方會作跟進處理。信陽市教育局工作人員稱，已接到該校學生反映此事，正在處理。

內媒評論「不正之風侵蝕校園」 內媒《極目新聞》評論事件，指學生幹部的所作所為污染了校園這一片凈土，以查違紀的名義向學生索取賄賂，實質上就是利用學生會幹部的身份進行敲詐勒索，已經涉嫌違法。警方介入調查，是維護法律尊嚴、保護學生權益的必要舉措。

學生會幹部索賄受賄，從根本上反映了官僚主義等不正之風對校園的侵蝕。即便是在真正的官場，受賄、索賄也是嚴重違法違紀行為，各級紀檢監察機關對此始終保持高壓態勢。沒想到，在完全跟權力不沾邊的校園，在本應不該有「官味」的學生會，居然也會盛行這樣的不正之風，實在是令人既覺可笑，更覺憂心。 評論續指，一所高中的學生會變異至此，折射出的是學校在學生會建設與管理方面的疏忽與不足，暴露出學校對學生會幹部的教育培養、監督管理等方面存在明顯短板，未能有效引導學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。對此，學校及主管部門必須深刻反省，積極採取措施，從源頭上遏制此類不正之風的滋生。