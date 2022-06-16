河南高溫42℃力壓吐魯番 全國最熱

熱浪侵襲內地北方12個省份，河北、河南、山東、湖北、江蘇、安徽、陝西、山西、內蒙古、寧夏、新疆及甘肅，昨起至下周三日間最高氣溫預計普遍超過攝氏35度，局部地區或超過40度。中央氣象台今日截至下午4時一度在河南安陽林州市錄得42度，全國2,418個國家級氣象觀測站之中最高，且全國高溫前10排名當中，河南雄據9個席位，有「火洲」之稱的新疆吐魯番只以41.1度排第9。

內地北方高溫今年以來範圍最大兼最強

中國氣象局指，這是今年以來範圍最大、強度最強的高溫天氣，預計明日和後日是最高溫時段，部分地區高溫持續時間之長、強度之強同期少見，其中山東濟南預計後日起一連3天高溫超過39度，最高達41度，將打破當地6月中旬最高溫紀錄。內蒙古呼和浩特亦預計將出現6月同期非常罕見的連續4天高溫，這種情況只在1951年出現過一次。

至於今次高溫原因，中國氣象局表示，主要是北方受大陸高壓脊控制持續時間較長，天空晴朗，光照條件好，太陽輻射增溫迅猛，加上有暖氣流加強北上，氣溫不斷飆升。

廣東「龍舟水」平均雨量404.5毫米 歷年第10多

南方福建、廣東等地則持續暴雨，其中廣東「龍舟水」(5月21日至6月20日的降雨)截至昨日平均雨量已達404.5毫米，近10年來最多，且已打入廣東龍舟水平均雨量最高排名第10位。廣東省氣象部門預計，今場暴雨有望下周三結束。另外，受上游洪水及天文大潮影響，珠江廣州段水位今日繼續高漲，至下午3時才稍有回落，岸邊道路仍然嚴重水浸。