河南00後女孩從事「職業掃墓人」　臨近清明日均鞠躬百次(有片)

清明節將至，有殯葬業人士推出「代客掃墓」。來自河南洛陽的00後女孩可可從事殯葬行業，去年10月入職洛陽鳳凰山陵園，主要工作是在陵園代親祭掃，月薪四千多人民幣。清明將至，可可最近每日都要代祭十幾位逝者，平均每日鞠躬上百次。 內媒《大河報》報道，可可是漢語言文學專業畢業的學生，上一份工作是文旅策劃，如今轉戰殯葬業成為職業掃墓人，成為鳳凰山生態紀念園的一員。在形容兩份工作的差別時，她說，「從前我策劃相遇，現在設計別離」。當被問及從事殯葬行業的原因，可可表示，初時家人對她的選擇感到擔心，惟00後對擇業的態度是開放的，人生是曠野、不是軌道，殯葬行業富有挑戰性。

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可可稱，代祭的工作內容包括：鞠躬、擦墓碑、敬獻鮮花、擺放祭品等。一般整個過程由兩人完成，一人負責祭拜，一人全程錄音錄像，等儀式結束後會發給家屬。 據鳳凰山工作人員介紹，代親祭掃主要是為了幫助不能親自到陵園祭拜的朋友完成祭掃，這是一個新興的職業，出現的時間並不長，目前民眾也在逐漸接受當中。 月薪四千人仔 「不怕嫁不出去」 清明將至，可可最近每日都要代祭十幾位逝者，每次都要跪着擦拭墓碑，平均每日鞠躬上百次。「沒上山之前，確實聽說這個行業工資很高，一個月能掙好幾萬，但實際並不像傳說的那樣，一個月到手能發4000多塊錢。也有人說從事殯葬行業不好找對象，這一點我倒不擔心，不怕嫁不出去。」可可表示，從不會隱藏自己的工作，會主動介紹給親戚、朋友。當中，有人感到意外，也有人好奇，更多人認為可可很勇敢。