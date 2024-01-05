河南11歲少女唱K遭9未成年同伴毆打性侵　被威脅告狀就「弄死妳全家」

河南開封杞縣一名就讀小學6年級的11歲少女小花（化名），在卡啦OK包廂遭幾名校內同學和輟學少年毆打侮辱，甚至遭到性侵。受害者還被威脅敢告狀的話就「弄死妳全家」。
當時包廂內有5女4男
內媒《赤焰新聞》報道，小花在2023年12月15日下午，在一名已經轉學的女同學邀請下，前往縣城的一家卡啦OK。當時包廂內有5女4男，共9名在校學生和輟學少年，他們將小花身上的衣物扒光，以皮帶等物品對其進行侮辱毆打，其中一人更當眾對其性侵。
令人憤慨的是，小花母親楊女士事後經警方得知，這名性侵者年僅14歲，他從2023年10月起就開始對小花進行性侵害，更威脅小花不准告訴其他人，否則「弄死妳全家」。
將侮辱小花的影片PO上網
楊女士控訴，犯案者甚至將侮辱小花的影片PO上網，還奪走小花的手機出售，目前嫌犯已遭到警方逮捕。楊女士崩潰地表示，小花目前因創傷而無法正常上學，只能住院接受治療。讓她更難接受的是：「施暴學生的家長，至今沒有一個人向我們道歉」。
當地公安局刑警大隊高隊長對此回應，將對案件依法辦理，由於涉及未成年人，案件細節不便透露。小花就讀的學校朱校長透露，目前小花處於休學狀態，學校方已了解全面情況，會全力協助。
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