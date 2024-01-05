河南11歲少女唱K遭9未成年同伴毆打性侵　被威脅告狀就「弄死妳全家」

河南開封杞縣一名就讀小學6年級的11歲少女小花（化名），在卡啦OK包廂遭幾名校內同學和輟學少年毆打侮辱，甚至遭到性侵。受害者還被威脅敢告狀的話就「弄死妳全家」。

當時包廂內有5女4男

內媒《赤焰新聞》報道，小花在2023年12月15日下午，在一名已經轉學的女同學邀請下，前往縣城的一家卡啦OK。當時包廂內有5女4男，共9名在校學生和輟學少年，他們將小花身上的衣物扒光，以皮帶等物品對其進行侮辱毆打，其中一人更當眾對其性侵。

令人憤慨的是，小花母親楊女士事後經警方得知，這名性侵者年僅14歲，他從2023年10月起就開始對小花進行性侵害，更威脅小花不准告訴其他人，否則「弄死妳全家」。