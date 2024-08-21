河南2名男子狂捉壁虎被逮 民警：抓1隻即屬違法

家家戶戶不時可見壁虎出沒，但抓牠也犯法？河南有2名男子日前因狂捉44隻壁虎被逮，引發網路熱議。原來壁虎是名貴中藥材，在內地屬於「三有」陸生野生動物，抓1隻就屬於違法行為。

被稱為「天龍」的名貴中藥材

據《澎湃新聞》報道，8月14日凌晨，臨蔡派出所民警在開展夜間巡邏防控時，在其轄區嶽橋村發現兩名男子戴著頭燈正在用自製黏杆捉壁虎，遂將兩名男子帶回派出所。經詢問，呂來某、司某利對自己的違法犯罪行為供認不諱，目前兩人已被採取刑事強制措施，其捕獲44隻壁虎已放生。

壁虎在你我生活常見，抓牠怎麼能扯上犯罪？原來壁虎乾又被稱為「天龍」，是一種常用的名貴中藥材，有祛風活絡、散結止痛、鎮驚解痙等功效。在內地，壁虎需經人工繁育等合法手段獲取，經加工後才可入藥，因壁虎具有較高的中醫藥用價值，近年來其經濟價值不斷攀升，導致非法獵捕行為時有發生。