河南26歲網紅爸爸直播灌白酒去世　家中牆上留字「錢比命更重要」

記者陳怡伶／綜合報道 5月，內地一名知名直播主「三千哥」才因在直播PK喝酒，短短時間內灌下至少4瓶白酒，隔天被發現陳屍住處，年僅34歲，令人不勝唏噓。然而經過不到半個月，另一名26歲直播主「中原黃哥」也於6月2日凌晨，同樣因在直播間PK喝白酒後離世，諷刺的是，他上個月參加「三千哥」的葬禮時還表示「以後要少喝點酒」。 綜合內媒報道，河南網紅直播主「中原黃哥」的其中一個社交平台帳號擁有17.6萬粉絲，其發布的31部作品多為豪飲各種酒類。為了證明自己喝酒為真，還會用酒將紙巾浸濕後點燃，喝酒時經常邊吃大蔥猛灌白酒，幾乎兩口喝完一瓶。也會在影片中展示頭砸核桃、徒手開椰子、劈榴蓮、乾吃辣椒等。

上個月出席另一飲酒暴斃直播主的葬禮 5日，「中原黃哥」的友人趙先生證實了其死亡的消息。趙先生表示，上個月「中原黃哥」才參加了因飲酒過度暴斃的「三千哥」的葬禮。他憶述，葬禮當天「中原黃哥」悶悶不樂，看起來很悲傷，而他自己也說，「以後要少喝點酒」。 許多網民對他的離世表示惋惜，「怎麼樣都不該拿自己的健康搏命」、「很年輕的小夥…」、「一路走好」。但也有人認為，直播平台有不可推卸的責任，「平台怎麼不管？」目前，「中原黃哥」在抖音的帳號已被封鎖。根據該平台《直播行為規範》，在直播中抽煙、喝酒，構成三級（一般）違規。