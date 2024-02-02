河南35歲男靠百萬存款「食息躺平」 瞓垃圾山拒結婚(有片)

該名男子躺在床上邊吃東西邊滑手機，更自豪地表示，自己憑藉這筆100萬元存款和銀行利息，可以享受「躺平」生活。男子說這筆錢是他靠著努力打拼、省吃儉用換來的，即使不談戀愛不結婚，每天一個人吃吃喝喝，很享受生活的一切，比身邊的人都過得輕鬆瀟灑，雖然有些人對他的選擇不屑一顧，但隨著時間的推移，他也漸漸適應了。

儘管生活快樂，必需品一應俱全，但男子因為懶惰，曾經喜愛下廚的他改為外送解決一日三餐，更因不愛打掃，家中堆滿了垃圾與雜物，隨處可見吃完的飯盒、塑膠杯、煙頭、啤酒罐，就這樣睡在垃圾堆裡，環境相當不衛生。當清潔工入內後，不得不花費了大量的時間和精力才打掃完畢。

網民計每月僅收2000蚊 「5年後可能又要打工」

影片曝光後引起網民討論，「這位大哥是有自覺的，不結婚，省得禍害別人」、「輕鬆瀟灑也不用把房間搞成這樣吧」、「每個人覺的幸福的生活都不一樣，只要不影響到別人，怎麼做都是個人的自由」、「想要躺平想要自由可以，但是不能擺爛到底啊」、「100萬很多嗎？5年後他可能又要打工了」、「躺平是很羨慕，可是有點不夠啊，能躺幾年啊」；更有人計算稱按照內地今年的利息水平，一年大概有2.75萬利息，平均2,000元一個月，「躺不平」。

