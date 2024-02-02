熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 潮濕 MIRROR演唱會2024 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-02-02 11:50:39

河南35歲男靠百萬存款「食息躺平」 瞓垃圾山拒結婚(有片)

分享：
河南一名35歲男子打工多年、省吃儉用，存下100萬元人民幣，他決定將錢存在銀行，並「躺平」靠銀行利息過活，住在垃圾堆積如山的房子，更表明堅決不結婚，生活「最瀟灑自由」（影片截圖）

河南一名35歲男子打工多年、省吃儉用，存下100萬元人民幣，他決定將錢存在銀行，並「躺平」靠銀行利息過活，住在垃圾堆積如山的房子，更表明堅決不結婚，生活「最瀟灑自由」（影片截圖）

河南一名35歲男子打工多年、省吃儉用，存下100萬元（人民幣，下同），他決定將錢存在銀行，並「躺平」靠銀行利息過活，住在垃圾堆積如山的房子，更表明堅決不結婚，生活「最瀟灑自由」。

河南一名35歲男子打工多年、省吃儉用，存下100萬元人民幣，他決定將錢存在銀行，並「躺平」靠銀行利息過活，住在垃圾堆積如山的房子，更表明堅決不結婚，生活「最瀟灑自由」（影片截圖） 河南一名35歲男子打工多年、省吃儉用，存下100萬元人民幣，他決定將錢存在銀行，並「躺平」靠銀行利息過活，住在垃圾堆積如山的房子，更表明堅決不結婚，生活「最瀟灑自由」（影片截圖） 河南一名35歲男子打工多年、省吃儉用，存下100萬元人民幣，他決定將錢存在銀行，並「躺平」靠銀行利息過活，住在垃圾堆積如山的房子，更表明堅決不結婚，生活「最瀟灑自由」（影片截圖） 河南一名35歲男子打工多年、省吃儉用，存下100萬元人民幣，他決定將錢存在銀行，並「躺平」靠銀行利息過活，住在垃圾堆積如山的房子，更表明堅決不結婚，生活「最瀟灑自由」（影片截圖） 河南一名35歲男子打工多年、省吃儉用，存下100萬元人民幣，他決定將錢存在銀行，並「躺平」靠銀行利息過活，住在垃圾堆積如山的房子，更表明堅決不結婚，生活「最瀟灑自由」（影片截圖） 河南一名35歲男子打工多年、省吃儉用，存下100萬元人民幣，他決定將錢存在銀行，並「躺平」靠銀行利息過活，住在垃圾堆積如山的房子，更表明堅決不結婚，生活「最瀟灑自由」（影片截圖） 河南一名35歲男子打工多年、省吃儉用，存下100萬元人民幣，他決定將錢存在銀行，並「躺平」靠銀行利息過活，住在垃圾堆積如山的房子，更表明堅決不結婚，生活「最瀟灑自由」（影片截圖） 河南一名35歲男子打工多年、省吃儉用，存下100萬元人民幣，他決定將錢存在銀行，並「躺平」靠銀行利息過活，住在垃圾堆積如山的房子，更表明堅決不結婚，生活「最瀟灑自由」（影片截圖） 當清潔工入內後，不得不花費了大量的時間和精力才打掃完畢。（影片截圖） 當清潔工入內後，不得不花費了大量的時間和精力才打掃完畢。（影片截圖）

該名男子躺在床上邊吃東西邊滑手機，更自豪地表示，自己憑藉這筆100萬元存款和銀行利息，可以享受「躺平」生活。男子說這筆錢是他靠著努力打拼、省吃儉用換來的，即使不談戀愛不結婚，每天一個人吃吃喝喝，很享受生活的一切，比身邊的人都過得輕鬆瀟灑，雖然有些人對他的選擇不屑一顧，但隨著時間的推移，他也漸漸適應了。

儘管生活快樂，必需品一應俱全，但男子因為懶惰，曾經喜愛下廚的他改為外送解決一日三餐，更因不愛打掃，家中堆滿了垃圾與雜物，隨處可見吃完的飯盒、塑膠杯、煙頭、啤酒罐，就這樣睡在垃圾堆裡，環境相當不衛生。當清潔工入內後，不得不花費了大量的時間和精力才打掃完畢。

網民計每月僅收2000蚊 「5年後可能又要打工」

影片曝光後引起網民討論，「這位大哥是有自覺的，不結婚，省得禍害別人」、「輕鬆瀟灑也不用把房間搞成這樣吧」、「每個人覺的幸福的生活都不一樣，只要不影響到別人，怎麼做都是個人的自由」、「想要躺平想要自由可以，但是不能擺爛到底啊」、「100萬很多嗎？5年後他可能又要打工了」、「躺平是很羨慕，可是有點不夠啊，能躺幾年啊」；更有人計算稱按照內地今年的利息水平，一年大概有2.75萬利息，平均2,000元一個月，「躺不平」。
 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受