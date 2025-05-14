河南5官員學習期間違規飲酒1死　隱瞞事件自籌資金補償死者家屬

新華社周二(13日)報道，中央層面深入貫徹中央八項規定精神學習教育工作專班、中央紀委辦公廳公開通報河南省10名官員在學習教育期間違規吃喝、嚴重違反中央八項規定精神問題；當中有5人曾一齊飲用白酒，1人飲酒後死亡。(資料圖片)

新華社周二(13日)報道，中央層面深入貫徹中央八項規定精神學習教育工作專班、中央紀委辦公廳公開通報河南省10名官員在學習教育期間違規吃喝、嚴重違反中央八項規定精神問題；當中有5人曾一齊飲用白酒，1人飲酒後死亡。

事發於3月21日，河南省信陽市羅山縣委、縣委政法委先後召開深入貫徹中央八項規定精神學習教育部署會，羅山縣委常委、政法委書記李獻林參加上述兩個會議。3月22日中午，李獻林組織可能影響公正執行公務的宴請，信陽市委政法委常務副書記葉金廣，市紀委駐市委政法委紀檢監察組三級調研員林志友，市委政法委督查督辦科四級調研員鮑倩、平安創建科科長張玉，羅山縣檢察院黨組書記、檢察長段巍巍，羅山縣公安局政委汪海洋在信陽市區一餐館聚餐，羅山縣委政法委副書記黃家成、方建兵、夏宇參加。李獻林、林志友、段巍巍、汪海洋、夏宇5人共飲用4瓶白酒，1人飲酒後於當日下午死亡。事後，羅山縣委政法委向縣委報送報告，隱瞞死亡人員飲酒情況，縣委書記余國芳明知該報告不實，但未向上級黨組織報告。為掩蓋違規飲酒、1人死亡事實，李獻林等5人籌集資金給予死者家屬補償，其中李獻林、段巍巍部分資金屬向管理服務物件借用。