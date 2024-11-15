河南7旬翁失眠幾十年患柏金遜症　稱全因年輕時工作生氣

「每次睡覺前都越想越氣，本身不怨我，結果老闆連我也處理了！」河南省鄭州市一名7旬老翁，年輕時工作被老闆責備，沒想到這股氣他一憋32年，夜夜失眠，還出現柏金遜症狀，醫師勸他放下，老翁終於想通積極治療。

只能依靠藥物入眠

內媒《大參考》報道，這名王姓老翁表示，年輕時工作被老闆責備，讓他一直耿耿於懷：「生氣，生氣工作上的事。本身不怨我，單位領導後來連我也處理了，就因為這生氣，這是心病，失眠30多年了，記憶力大減退，靠安定維持睡眠。」

他沮喪地說，這32年幾乎無法入睡，只能依靠藥物入眠，期間曾去多家醫院看病，但失眠的問題都沒有解決，甚至出現柏金遜症的症狀，讓他越來越鬱悶。