河南7歲男童騎車壓到雞飼料 竟遭鄰居用椅子「砸碎顱骨」　

近日，內地河南一名7歲男童遭同村男子用椅子砸傷致顱骨骨折，在加護病房救治5天，至今未甦醒。據受害者家屬透露，傷人男子目前已被羈押，正準備做精神鑑定，且沒有任何賠償能力。

據《瀟湘晨報》21日報道，近日，河南男子喻海超在網上求助稱，7歲的兒子喻籽敐17日被同村毛姓男子用椅子砸傷頭，診斷為顱腦損傷重型，粉碎性骨折，已經在加護病房躺了5天，至今未甦醒，亦無任何好轉。

喻海超向記者透露，毛姓嫌犯沒有父母、妻兒，也沒有任何賠償能力，稱「他已經被公安機關羈押，準備做精神鑑定。」

河南省信陽市中心醫院的診斷書顯示，7歲的喻籽敐被臨床診斷為開放性顱腦損傷重型，硬膜下血腫(雙側枕部)，創傷性網膜下腔出血，多發性腦挫裂傷，顱骨骨折等。醫師建議為患者病情危重，建議繼續住院搶救治療。