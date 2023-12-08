河南8旬翁沉迷網絡錯把網紅當女友　乘高鐵遠赴蘇州要「成親」

河南駐馬店市一名八旬老翁誤把網上擁有160萬粉絲的女主播當作自己的情人，獨自一人跑到江蘇蘇州千里尋愛，所幸有警員注意到，趕緊安排老翁回家與家人團聚。

警員發現老翁不像是單純迷路

當時在高鐵蘇州北站南廣場的一位警員，突然遇到一位老翁上前詢問：「警察同志，蘇州盤門怎麼走？」該名警員發現老翁不像是單純迷路，於是詢問他為何獨自到蘇州，要去蘇州盤門幹甚麼。

83歲的李姓老翁表示，自己退休後閒來無事，整天除了出門散散步外，就是在家裏「滑平板」，有天他突然收到了一位女主播傳送的影片，內容都是噓寒問暖的關心，久了以後老翁深陷其中，將該女主播當作是自己的女朋友，這趟來蘇州盤門，是因為女友跟丈夫離婚了，叫老翁來蘇州「成親」。