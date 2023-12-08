河南8旬翁沉迷網絡錯把網紅當女友　乘高鐵遠赴蘇州要「成親」

河南駐馬店市一名八旬老翁誤把網上擁有160萬粉絲的女主播當作自己的情人，獨自一人跑到江蘇蘇州千里尋愛，所幸有警員注意到，趕緊安排老翁回家與家人團聚。
警員發現老翁不像是單純迷路
當時在高鐵蘇州北站南廣場的一位警員，突然遇到一位老翁上前詢問：「警察同志，蘇州盤門怎麼走？」該名警員發現老翁不像是單純迷路，於是詢問他為何獨自到蘇州，要去蘇州盤門幹甚麼。
83歲的李姓老翁表示，自己退休後閒來無事，整天除了出門散散步外，就是在家裏「滑平板」，有天他突然收到了一位女主播傳送的影片，內容都是噓寒問暖的關心，久了以後老翁深陷其中，將該女主播當作是自己的女朋友，這趟來蘇州盤門，是因為女友跟丈夫離婚了，叫老翁來蘇州「成親」。
誤以為群發訊息是「獨一無二」
警員接過平板後，發現老翁口中的女友，是一名45歲、擁有160萬粉絲的女主播，所謂的關心影片，其實是群發訊息，一次傳給許多粉絲，由於老翁對網絡認識不多，才會誤以為自己收到的影片是「獨一無二」，於是才為了見面，獨自乘坐高鐵前來蘇州。
經過警員的解釋後，老翁終於接受所愛之人並非自己的「女友」，警方隨後聯繫上老翁的家人，請他們盡快趕到蘇州，與老翁團聚後帶他回家。
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