河南8歲男童騎馬被倒掛拖行身亡　家長：馬場無畀頭盔(有片)

河南滎陽上周六(21日)發生一宗罕見致命意外，一名8歲男童馬場騎馬遊玩期間，被倒掛馬鞍拖行後死亡，事件引發網民關注。目前，涉事馬主已被公安機關依法采取刑事強制措施。滎陽市委市政府表示，正全力以赴做好家屬安撫和善後工作。

據「上遊新聞」等內地媒體報道，男童的父親表示，周六下午5時許，他帶著兒子到於滎陽黃河大橋下方西側附近是一個景區的馬場，馬場收費標準是50元人民幣一圈。他付錢後，兒子坐在馬鞍上，馬場人員牽著馬，開始沿著沙圈而行。男童父親說「估計一圈大概5公里，過了二、三十分鐘，走了半圈回來時就發生意外。他指，當時沒看到有人牽馬。網上流傳影片顯示，馬在場內亂跑，多人曾嘗試攔截不果。男童一隻腳掛在馬鞍上的繩索，其頭部撞擊著地面、沙灘車車輪、樹樁。