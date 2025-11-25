洗衣球灼傷角膜　杭州女視力一度降至0.06險失明

不少人愛用方便的洗衣膠囊（洗衣球）來洗衫，杭州一名王姓女子（化名）日前使用洗衣膠囊時，發現膠囊疑因夏天高溫黏在一起，用力扯開時，洗衣球內的高濃度洗滌劑噴出來，濺入她的右眼導致角膜灼傷，視力一度降至0.06，幸及時治療後視力已基本恢復。

受傷後失控流淚 視線模糊

傳媒報道，洗滌劑直接濺向王女的臉部，她感到劇痛，眼淚不受控制地流出，視線變得模糊，連周圍家具的輪廓都看不清楚。更難受的是，她的右眼對光線變得異常敏感。家人見狀立即將她送院。