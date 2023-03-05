流浪地球2分析｜劉德華吳京「返老還童」？特效用上AI模型直追荷里活

流浪地球2｜3000多個視覺特效 太空電梯場景最經典 據主創團隊透露，《流浪地球2》完成的特效鏡頭達3,000多個，與前作相比，《流浪地球2》中特效技術的應用更加成熟，視覺效果也更具中式科幻的魅力。 而在這3,000多個視效鏡頭中，最經典、令人印象最深的莫過於太空電梯。 電影中，太空人乘坐的飛行器，就像普通人乘坐的電梯一樣，通過某種材料製成的「纜繩」穿梭於太空站和地面之間。無論是電梯表面微弱的金屬光澤，還是一個個清晰可見的螺絲，都體現了極高的特效技術水平。

不少觀眾都好奇，劇組是如何實現太空電梯這一場景？ 據中國電影科學技術研究所研究員方捷新介紹，太空電梯場景是靠物理特效與數碼特效實現。為了呈現出真實感和視覺工業感，設計團隊事先畫好設計草圖，再進行實體製作，如同設計高級的工業零件一樣精細。 太空電梯並非一直靜止，它既有急速升降狀態，也有平穩狀態，因此需要在重機械等物理設備輔助下，結合數碼技術將相關場景虛擬出來。 具體來看，在前期拍攝時需要實體燈光造型設計和現場燈光陣列DMX（數據多路轉換）的控制與配合，到了後期則需要數碼繪景和合成技術的加持，其中虛擬場景光影效果融合的難度超乎想像。

作為《流浪地球》的前傳，《流浪地球2》中的劉培強（吳京 飾）比第一部更年輕，新角色圖恒宇（劉德華 飾）在電影中的人生跨度也很長，僅用化妝和「美顏」顯然無法讓觀眾信服。 劇組在嘗試過多種國際常用到的年輕化、增齡的方式後，發現效果不如理想，最終利用人工智能（AI）技術和表情捕捉技術，令吳京和劉德華成功「返老還童」。