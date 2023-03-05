流浪地球2分析｜劉德華吳京「返老還童」？特效用上AI模型直追荷里活

國產科幻電影《流浪地球2》熱映，太空電梯墜落、月球核爆等畫面令人驚歎，不少觀眾都稱讚電影特效堪比荷里活大片。
不過，相比這些「天崩地裂」的震撼大場景，原來更難製作的特效是讓吳京和劉德華「返老還童」，到底劇組用了哪些技術，才能突破「換臉」這個頂級難題？
文：當代中國
流浪地球2｜3000多個視覺特效 太空電梯場景最經典
據主創團隊透露，《流浪地球2》完成的特效鏡頭達3,000多個，與前作相比，《流浪地球2》中特效技術的應用更加成熟，視覺效果也更具中式科幻的魅力。
而在這3,000多個視效鏡頭中，最經典、令人印象最深的莫過於太空電梯。
電影中，太空人乘坐的飛行器，就像普通人乘坐的電梯一樣，通過某種材料製成的「纜繩」穿梭於太空站和地面之間。無論是電梯表面微弱的金屬光澤，還是一個個清晰可見的螺絲，都體現了極高的特效技術水平。
不少觀眾都好奇，劇組是如何實現太空電梯這一場景？
據中國電影科學技術研究所研究員方捷新介紹，太空電梯場景是靠物理特效與數碼特效實現。為了呈現出真實感和視覺工業感，設計團隊事先畫好設計草圖，再進行實體製作，如同設計高級的工業零件一樣精細。
太空電梯並非一直靜止，它既有急速升降狀態，也有平穩狀態，因此需要在重機械等物理設備輔助下，結合數碼技術將相關場景虛擬出來。
具體來看，在前期拍攝時需要實體燈光造型設計和現場燈光陣列DMX（數據多路轉換）的控制與配合，到了後期則需要數碼繪景和合成技術的加持，其中虛擬場景光影效果融合的難度超乎想像。
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流浪地球2｜利用人工智能 角色實現「返老還童」
但最難做的特效，竟然不是恢弘震撼的場景？
據《流浪地球2》導演郭帆透露，劇組除了完成3,000多個場景、動作的特效鏡頭，還額外製作了1,000多個面部特效，而真正最難的特效是做人臉。通常評價人臉特效製作是否成功，行業的基準線就是跨越「詭異谷」，即看起來自然、不彆扭。
作為《流浪地球》的前傳，《流浪地球2》中的劉培強（吳京 飾）比第一部更年輕，新角色圖恒宇（劉德華 飾）在電影中的人生跨度也很長，僅用化妝和「美顏」顯然無法讓觀眾信服。
劇組在嘗試過多種國際常用到的年輕化、增齡的方式後，發現效果不如理想，最終利用人工智能（AI）技術和表情捕捉技術，令吳京和劉德華成功「返老還童」。
為了呈現劉培強從青澀到成熟的狀態，劇組不斷訓練AI模型，學習識別吳京年輕時候的表演素材，當訓練達到五百多萬個迭代後， AI模型最終就能實現演員面部年輕化。
對劉德華的表情捕捉，則使用了美國DI4D技術。具體操作時，演員頭戴DI4D頭戴式頭盔，該頭盔通過無標記點方式獲取演員高保真的面部細節和微表情，並將它們「複製」到角色的數碼替身上。電影中圖恆宇的數碼替身就是劉德華的「年輕化模型」。
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此外，為了致敬已故香港演員吳孟達（達叔），劇組用CG技術復原達叔在《流浪地球》飾演的角色韓子昂，展現其參加兒子婚禮時的情景。
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流浪地球2｜開創國內全片虛擬拍攝先河
值得一提的是，《流浪地球2》還開創了國內電影全片進行虛擬拍攝的先河。
在正式開機前，劇組啟用了青島東方影都5號棚的影視虛擬化製作平台，運用數碼技術對影片實際拍攝的整個過程進行一遍全面細緻的虛擬化預演。
據介紹，影視虛擬化製作平台融合了動作捕捉、面部捕捉、虛擬拍攝系統、三維掃描等高端虛擬化製作設備。借助這個平台，導演、攝影、視效總監把《流浪地球2》整個電影的細節預拍一次。這樣一來，演員在實際拍攝時就可以直觀地看到「可視化劇本」，降低拍攝成本。
《流浪地球2》是中國科幻片又一個突破，而電影最終呈現出的畫面效果，是國內眾多特效團隊的共同努力。
《流浪地球2》科學顧問團隊成員崔原豪認為，通過一套完整的工業處理流程，讓二、三十個特效公司一起協作，這是《流浪地球2》對今後科幻電影的探索和嘗試。
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