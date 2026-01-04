浙江嬰昏睡不醒驗出安眠藥　保姆否認下藥堅稱「問心無愧」

浙江省金華市公安局江南分局於1月2日發布警情通報，轄區居民徐某報警稱家中育兒保姆鄒某某涉嫌給孩子餵食安眠類藥物，目前鄒某某已被公安機關控制，案件正在進一步調查中。

徐女士接受《瀟湘晨報》採訪時表示，她在永康可依家政公司以7,600元人民幣（約8,467港元）26天的價格聘請育兒保姆，照顧家中9個月大的龍鳳胎寶寶。她指出，育兒保姆上門一個月後，寶寶開始出現異常嗜睡、尿量減少等症狀，身上還長出紅疹。

用於治療嚴重失眠

2025年12月30日晚上，徐女士發現龍鳳胎男寶昏睡不醒，她與家人察覺異常後立即報警，並帶寶寶前往醫院檢查。檢查結果顯示，寶寶的血檢、尿檢都被檢測出「唑吡坦」（zolpidem）成分。唑吡坦是一種短效鎮靜催眠藥，主要用於嚴重失眠的短期治療，被列為第二類精神藥品管控。