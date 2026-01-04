浙江嬰昏睡不醒驗出安眠藥　保姆否認下藥堅稱「問心無愧」

浙江省金華市公安局江南分局於1月2日發布警情通報，轄區居民徐某報警稱家中育兒保姆鄒某某涉嫌給孩子餵食安眠類藥物，目前鄒某某已被公安機關控制，案件正在進一步調查中。
徐女士接受《瀟湘晨報》採訪時表示，她在永康可依家政公司以7,600元人民幣（約8,467港元）26天的價格聘請育兒保姆，照顧家中9個月大的龍鳳胎寶寶。她指出，育兒保姆上門一個月後，寶寶開始出現異常嗜睡、尿量減少等症狀，身上還長出紅疹。
用於治療嚴重失眠
2025年12月30日晚上，徐女士發現龍鳳胎男寶昏睡不醒，她與家人察覺異常後立即報警，並帶寶寶前往醫院檢查。檢查結果顯示，寶寶的血檢、尿檢都被檢測出「唑吡坦」（zolpidem）成分。唑吡坦是一種短效鎮靜催眠藥，主要用於嚴重失眠的短期治療，被列為第二類精神藥品管控。
徐女士稱，事發後育兒保姆否認「下藥」行為，並表示自己「問心無愧」。她強調自己一定會追究到底，目前已在聯繫律師。
服用小劑量阿莫西林
對此，永康可依家政公司負責人表示：「不清楚具體情況，警方已介入調查，自己也在等結果。」該負責人並稱育兒保姆向她透露，徐女士的寶寶因為生病一直在吃藥。
徐女士對此回應，寶寶因為尿道畸形在服用小劑量的阿莫西林（抗生素藥物）：「不可能接觸到思諾思（史帝諾斯，即安眠藥物）這種管控藥物」。
