浙江小官「扮工」搵人代打卡　人臉面具輕鬆騙過識別機器

根據《溫州都市報》27日報道，浙江溫州龍港市李家垟社區的李先生舉報，該社區黨委書記李某某等多名幹部涉嫌考勤造假，指稱社區領導帶頭使用「人臉面具」刷臉打卡。目前，龍港市委社會工作部已受理此項舉報，並承諾於12月31日前給予回覆。 機器提示打卡成功 李先生表示社區多名幹部涉嫌偽造考勤記錄：「一個人拿着好幾個人的面具，幫其他人簽到。」相關影片顯示，在簽到機器前，確實有人手持打印好的「人臉面具」完成打卡，機器提示打卡成功。李先生希望相關部門儘快查明問題，做出嚴肅處理。

根據龍港市委社會工作部出具的《告知書》，李先生於2025年10月23日反映的「溫州市龍港市龍江第二聯合黨委及李家垟社區幹部嚴重違紀行為的問題」已被受理。告知書顯示，依據《信訪工作條例》相關規定，該部門承諾在2025年12月31日前將處理結果反饋給舉報人。