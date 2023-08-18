浙江男在女廁偷拍失手躲入自家車廂　焗足4小時窒息險死

記者李宗芳／綜合報道

浙江杭州一名男子在女廁偷拍被發現，為了躲避追捕，情急之下藏身進自駕休旅車後車廂，足足悶了4小時，陷入半昏迷狀態，幸好警員發現「車窗起霧」，緊急破窗救人才讓這名「色狼」撿回一命。

據《錢江晚報》報道，8月14日晚上6點30分左右，杭州濱江長河派出所接到報警稱，某大廈22樓有人在女廁所偷拍，隨即派人前往。報案人是一名年輕女子，她表示自己在上廁所的時候，抬頭發現上方有個手機在偷拍，震驚憤怒之下，立即喝止並起身追出去，但一轉眼人就不見了。

自駕SUV車窗上滿是霧氣

警員調閱監控影片，果然有一名男子身穿黑色短袖短褲，從22樓跑到了20樓，乘坐電梯到了地下停車場，立即展開搜索，卻並未發現男子蹤跡，故又將搜查範圍擴大到整座大廈，調取各個通道、出入口的監控，卻始終找不到人。

直到當晚10點左右發現了端倪，在男子自駕的白色SUV車窗上滿是霧氣，懷疑裏面有情況，可車座和地上都空空如也，就在這時，後車廂隔板處縫隙裏，隱隱約約能看到有條人腿，可當警員呼喊男子出來，車內仍是毫無動靜。

男子處於半昏迷狀態，現場警員展開緊急施救。（圖／翻攝錢江晚報）