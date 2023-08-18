浙江男在女廁偷拍失手躲入自家車廂　焗足4小時窒息險死

記者李宗芳／綜合報道
浙江杭州一名男子在女廁偷拍被發現，為了躲避追捕，情急之下藏身進自駕休旅車後車廂，足足悶了4小時，陷入半昏迷狀態，幸好警員發現「車窗起霧」，緊急破窗救人才讓這名「色狼」撿回一命。
據《錢江晚報》報道，8月14日晚上6點30分左右，杭州濱江長河派出所接到報警稱，某大廈22樓有人在女廁所偷拍，隨即派人前往。報案人是一名年輕女子，她表示自己在上廁所的時候，抬頭發現上方有個手機在偷拍，震驚憤怒之下，立即喝止並起身追出去，但一轉眼人就不見了。
自駕SUV車窗上滿是霧氣
警員調閱監控影片，果然有一名男子身穿黑色短袖短褲，從22樓跑到了20樓，乘坐電梯到了地下停車場，立即展開搜索，卻並未發現男子蹤跡，故又將搜查範圍擴大到整座大廈，調取各個通道、出入口的監控，卻始終找不到人。
直到當晚10點左右發現了端倪，在男子自駕的白色SUV車窗上滿是霧氣，懷疑裏面有情況，可車座和地上都空空如也，就在這時，後車廂隔板處縫隙裏，隱隱約約能看到有條人腿，可當警員呼喊男子出來，車內仍是毫無動靜。
男子處於半昏迷狀態，現場警員展開緊急施救。（圖／翻攝錢江晚報）
吐白沫後漸漸恢復意識
警員當下估算男子躲在後車箱近4個小時，經上級單位批准後破窗救人，果然發現男子已處於半昏迷狀態，眼睛圓瞪、呼吸微弱，立即對他進行心肺復蘇，男子在吐了口白沫後，漸漸恢復意識，開始大口大口喘氣。此時，救護車也趕到了現場。
警方見男子送醫後已恢復正常，15日將其傳喚到了派出所，男子對偷窺行為供認不諱，並告訴警員，自己藏在後車廂裏，本想等沒人的時候，再一個人溜出來開車落跑，沒想到警員和保安一直在周圍搜查，他只能躲在裏面，車內空氣稀薄，慢慢地就失去知覺，差點窒息了。目前，該男子因侵犯他人隱私，被處以拘留5日的行政處罰。
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