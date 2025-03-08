浙江遊客多手餵食袋裝鱈魚腸　12隻海龜被迫照胃鏡

浙江杭州一家海洋公園，發生黑心遊客趁工作人員不注意，將未拆塑膠包裝的鱈魚腸，扔進池水裏害海龜誤食的事件。由於無法確定是哪隻海龜吃下肚，只好把12隻海龜都抓去照胃鏡。
據官媒《環球時報》等綜合報道，3月5日，一名男子在杭州長喬極地海洋公園的海龜池參觀時，趁現場工作人員不注意，竟將未拆包裝的鱈魚腸扔進海龜池。海龜誤以為是食物，將鱈魚腸連同包裝袋一起吞下。
用異物鉗試了很多次
工作人員發現後立即對池中海龜進行排查，但由於海龜數量較多，起初並無法確定是哪隻海龜誤食了異物。為了找出誤食異物的海龜，海洋公園獸醫團隊決定逐一排查。於是，12隻海龜排隊做胃鏡。
獸醫們在逐一檢查之後，終於在其中一隻海龜的胃中發現了鱈魚腸包裝袋。此時，被海龜胃液包裹的包裝袋已經變得非常滑膩，獸醫們用異物鉗試了很多次才將它成功取出。
「這行為太不負責任了」
「做胃鏡是無奈之舉，海龜無法消化塑膠包裝，如果不及時取出或排出，可能會對其生命構成威脅。」公園獸醫負責人表示。
消息一出，也讓網友氣炸了，紛紛留言譴責：「這行為太不負責任了」；「惡毒」；「讓他出檢查費用，並賠償海龜精神損失」。
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