浙江遊客多手餵食袋裝鱈魚腸　12隻海龜被迫照胃鏡

浙江杭州一家海洋公園，發生黑心遊客趁工作人員不注意，將未拆塑膠包裝的鱈魚腸，扔進池水裏害海龜誤食的事件。由於無法確定是哪隻海龜吃下肚，只好把12隻海龜都抓去照胃鏡。

據官媒《環球時報》等綜合報道，3月5日，一名男子在杭州長喬極地海洋公園的海龜池參觀時，趁現場工作人員不注意，竟將未拆包裝的鱈魚腸扔進海龜池。海龜誤以為是食物，將鱈魚腸連同包裝袋一起吞下。

用異物鉗試了很多次

工作人員發現後立即對池中海龜進行排查，但由於海龜數量較多，起初並無法確定是哪隻海龜誤食了異物。為了找出誤食異物的海龜，海洋公園獸醫團隊決定逐一排查。於是，12隻海龜排隊做胃鏡。

獸醫們在逐一檢查之後，終於在其中一隻海龜的胃中發現了鱈魚腸包裝袋。此時，被海龜胃液包裹的包裝袋已經變得非常滑膩，獸醫們用異物鉗試了很多次才將它成功取出。