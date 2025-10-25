浙江4歲童飲珍奶後跳彈床哽死　家屬控店家未盡告知義務

綜合內媒報道，閉路電視畫面顯示，10月19日下午3時49分，兩名孩子在彈翻床遊樂區內追逐玩鬧。3時51分，身穿綠衣的兒童突然跌倒坐下，隨後踉蹌走至一遊樂設施後方。白衣兒童見狀跑去查看，畫面中可見綠衣兒童掙扎後倒在彈跳床處，整個過程約30秒。隨後白衣女子和黑衣女子趕到現場，將綠衣兒童抱出監控範圍。

浙江省臨海市一名3歲男童在飲用珍珠奶茶後，於遊樂場玩彈跳床時疑似被奶茶內的珍珠顆粒噎住窒息身亡，引發社會關注。事發於杜橋鎮寶龍廣場，男童家屬質疑奶茶店未盡告知義務，遊樂場未制止攜帶食物進入，商場也缺乏應急處理預案。

採取謙烈治急救法

據自稱是孩子父親的網友在網上發文表示：「孩子2022年6月出生，2025年10月19日下午6時死亡，死亡原因為珍珠奶茶窒息死亡；地點是杜橋寶龍廣場三樓遊樂園」。他希望自己家的遭遇能給大家帶來警惕。該網友還發布影片展示珍珠奶茶的黏性，質疑珍珠顆粒黏性如此強烈，兒童是否適合飲用。

家屬提供的「事故經過說明」顯示，10月19日下午，母親帶孩子去杜橋寶龍廣場遊玩，透過小程式購買了珍珠奶茶。同行朋友去取奶茶時，店內工作人員未提醒珍珠顆粒較大不宜兒童食用。