海南漢持續口臭咳嗽吐黃痰　竟因小強卡支氣管(有片)

內地海南海口一名58歲男子聲稱在夢中感覺有蟲爬進鼻孔，受刺激後出現嗆咳但不是特別劇烈。他當時沒在意，隨後反覆出現咳嗽、咳黃痰，口腔里有一種明顯的曱甴異味和臭味，結果醫生竟然真的從他的支氣管裡取出一隻曱甴。

綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，海口一名58歲男子於8月就診前3天的一個晚上，睡夢中的他，感覺有蟲子爬進了鼻孔，受刺激後出現嗆咳，但不是特別劇烈，他當時沒在意，隨後反覆出現咳嗽、咳黃痰，口腔裡有一種曱甴的異味和臭味，還很明顯，決定到醫院求醫。海南醫院呼吸與危重症醫生林玲表示，當時為病人做胸部CT檢查，發現患者右下葉外後基底段有一塊陰影，結合病史，考慮是有異物。