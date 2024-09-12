海南漢持續口臭咳嗽吐黃痰　竟因小強卡支氣管(有片)

內地海南海口一名58歲男子聲稱在夢中感覺有蟲爬進鼻孔，受刺激後出現嗆咳但不是特別劇烈。他當時沒在意，隨後反覆出現咳嗽、咳黃痰，口腔里有一種明顯的曱甴異味和臭味，結果醫生竟然真的從他的支氣管裡取出一隻曱甴。
綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，海口一名58歲男子於8月就診前3天的一個晚上，睡夢中的他，感覺有蟲子爬進了鼻孔，受刺激後出現嗆咳，但不是特別劇烈，他當時沒在意，隨後反覆出現咳嗽、咳黃痰，口腔裡有一種曱甴的異味和臭味，還很明顯，決定到醫院求醫。海南醫院呼吸與危重症醫生林玲表示，當時為病人做胸部CT檢查，發現患者右下葉外後基底段有一塊陰影，結合病史，考慮是有異物。
醫生：異物嗆到去下呼吸道很少見
林醫生表示：「這樣的支氣管異物很少見，患者之前到耳鼻喉科就診，沒有發現上呼吸道有異物，那表示異物可能在下呼吸道，嗆到氣管裡面去了。」當時病人說很難受，醫生就給他做了氣管鏡的術前檢查，翌日手術中，非常清晰地看到有東西在支氣管裡，有翅膀的，異物被很多痰包裹著，吸了周圍的痰後，暴露出了異物，就是一只曱甴，病人經治療後逐漸恢覆健康，目前已出院。林醫生提醒，為避免再出現類似情況，要注意保持家庭和周圍環境衛生，及時滅曱甴，對於其咳嗽反射弱的情況，建議到耳鼻喉科或神經內科就診，進行相應治療。