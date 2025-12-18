海南自貿港封關 新華社︰非封閉封島　是進一步擴大開放

海南自由貿易港正式啓動全島封關，海南島正式成為海關監管特殊區域。今日起，海南自貿港貨物進出「一線」、「二線」，可辦理報關業務，貨物可通過全島設置的8個對外開放口岸，以及10個「二線口岸」進出海南自貿港。 央視新聞報道，進口徵稅商品目錄、貨物流通稅收政策、禁限清單、加工增值內銷免關稅政策、海關監管辦法等一系列封關政策及配套文件同步實施。報道說，封關是海南自貿港建設新階段的開始，封關後還將不斷擴大開放領域，持續完善政策制度體系，努力打造引領中國新時代對外開放的重要門戶。

國家安全部透過微信公眾號發表評論員文章，說當今世界，「小院高牆」「脫鈎斷鏈」等單邊主義、保護主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流，全球發展面臨更多不確定性。中國用封關運作實際行動向世界表明，無論外部環境如何變化，中國擴大高水平開放的決心不會變，中國堅持多邊主義、推動建設開放型世界經濟的主張不會變，中國為全球經濟注入「確定性」的承諾不會變。國家安全機關將持續加強與有關部門協作配合，以高水平安全護航海南自由貿易港高質量發展。

新華社報道，封關不是封閉，更不是封島，而是進一步擴大開放，「零關稅」商品範圍擴大到6600多個稅目。預計封關首日，海南洋浦港、三亞鳳凰國際機場等對外開放口岸，集中進口原油、醫療設備、航材、食品原料等零關稅貨物，總貨值超過5億元人民幣。 報道形容，封關是海南自貿港新階段的開始。這片開放高地正以更大的開放，與世界共享發展機遇，成為「新時代中國改革開放的示範」。 原文刊登於 香港電台