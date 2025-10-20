海口機場被婚禮請柬洗版「88塊螢幕連播8日」 新娘︰把幸福分享給所有旅客

「十一國慶」期間，海南海口美蘭機場被特別的廣告「洗版」，一對新人的婚禮邀請函在機場88塊螢幕上同步播放，從登機口的直立螢幕到機場大螢幕，連續播放8天，引發網友熱烈討論。新娘黃女士表示，這是希望把幸福分享給所有旅客的浪漫舉動。

據《封面新聞》報道，新娘黃女士受訪時表示，她是海南人，丈夫彭先生是廣東人，10月3日舉辦婚禮時，雙方親友都會到美蘭機場。「這裡是大家抵達的第一站，希望親友一出機場就能看到喜訊，能在承載著祝福的大螢幕下合照留念。」黃女士續道，想把這份幸福分享給所有陌生旅客。