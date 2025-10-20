海口機場被婚禮請柬洗版「88塊螢幕連播8日」 新娘︰把幸福分享給所有旅客

「十一國慶」期間，海南海口美蘭機場被特別的廣告「洗版」，一對新人的婚禮邀請函在機場88塊螢幕上同步播放，從登機口的直立螢幕到機場大螢幕，連續播放8天，引發網友熱烈討論。新娘黃女士表示，這是希望把幸福分享給所有旅客的浪漫舉動。
據《封面新聞》報道，新娘黃女士受訪時表示，她是海南人，丈夫彭先生是廣東人，10月3日舉辦婚禮時，雙方親友都會到美蘭機場。「這裡是大家抵達的第一站，希望親友一出機場就能看到喜訊，能在承載著祝福的大螢幕下合照留念。」黃女士續道，想把這份幸福分享給所有陌生旅客。
這個別出心裁的想法，讓他們成為美蘭機場首個承接婚禮邀請函投放業務的新人。黃女士透露，由於是首次合作，機場廣告商給出優惠的套餐價格，經過審核後，這份特殊請柬在88塊螢幕上滾動播放8日。
預留座位予陌生賓客「亂入」
為回應這份「廣而告之」的心意，新人特意在婚禮現場預留兩桌宴席，準備招待可能前來的陌生賓客。黃女士表示：「我們擺酒的地方離市區比較遠，如果有人願意專門過來，一定是帶著真心的祝福，禮金多少都無所謂，我們特別歡迎。」不過婚禮當天並無陌生賓客到場。
此事在網路上引發熱議，除了滿屏祝福，也有網友質疑「過於高調」，甚至調侃「現在這麼張揚，以後離婚了怎麼辦？」對此，黃女士堅持：「婚禮是一生一次的大事，不應該無聲無息地完成。」她坦言，如今很多人對婚姻缺乏信心，但既然當下選擇了對方，就是認定了彼此，「不管以後日子過得怎麼樣，起碼此刻的愛意是真的，把幸福廣而告之，沒甚麼不好。」
