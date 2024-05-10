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中國
2024-05-10 12:23:59

消費陷阱｜食杯麵掃「100%中獎」二維碼 反被扣走20多元人幣

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今麥郎封口內印有100%中獎紅包二維碼，領取優惠時多名網友指被扣錢。

今麥郎封口內印有100%中獎紅包二維碼，領取優惠時多名網友指被扣錢。

內地有網民近日進食「今麥郎」杯麵時，掃描其聲稱「100%中獎」二維碼領取紅包後，被開通了流量包並扣掉了20多元人民幣，被指是消費陷阱騙局。今麥郎回應稱該網民抽中的可能是「適用流量包」的優惠券，點擊確認時可能沒注意，所以扣了錢。如不需要相關服務，可聯繫公司退款。

今麥郎封口內印有100%中獎紅包二維碼，領取優惠時多名網友指被扣錢。 今麥郎封口內印有100%中獎紅包二維碼，領取優惠時多名網友指被扣錢。 今麥郎封口內印有100%中獎紅包二維碼，領取優惠時多名網友指被扣錢。 今麥郎封口內印有100%中獎紅包二維碼，領取優惠時多名網友指被扣錢。 今麥郎封口內印有100%中獎紅包二維碼，領取優惠時多名網友指被扣錢。 掃碼後可抽取0.1元和兩張優惠獎券。 網民被開通流量包收到的短信。

抽中「適用流量包」優惠券 官方反稱顧客不小心

江蘇常州有男網民周二(7日)發布影片稱，今麥郎桶裝杯麵蓋中有一個抽獎二維碼，旁邊寫著「100%中獎」。他掃碼進去點擊，卻被辦理了一個流量包套餐，被扣掉了20多元人民幣。內媒報道該網民的經歷並非單一個案，社交平台上有多人表示，在掃完今麥郎產品的抽獎二維碼輸入手機號驗證後，被自動開通電信、移動等流量套餐以及各類影音網站會員。

今麥郎工作人員回應稱，該二維碼是公司所推出的抽獎活動，活動獎項包括實物獎、現金紅包（滿0.3元可提現）、適用於各類平台的優惠券三種。網友指的開通流量包，其實就屬於優惠券獎品。通過抽獎渠道開通流量，可以有一定的優惠，如果消費者沒有類似需求，直接返回繼續抽獎即可。

該工作人員表示，抽獎活動在產品外包裝以及掃碼進入頁面均有詳細的規則介紹。如果抽中的是優惠券，頁面會顯示原價開通要多少錢，用優惠券開通需要多少錢。之後還需要消費者輸入電話，獲取驗證碼後再點擊確認，才能順利開通。「可能有消費者輸入電話號碼和驗證碼的時候，沒有注意到付款金額，就直接點確認了。」該工作人員稱，如果消費者想取消相關套餐，可以與品牌方聯繫，只需要提供當時開通的手機號碼，公司會有專員幫忙辦理退款事宜。

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市監所：不存在違規行為及虛假宣傳

蓮子鎮鎮市場監管所工作人員稱已介入調查，認為企業設置的抽獎二維碼不存在違規行為，「應該沒甚麼問題」。經了解，杯麵包裝上的二維碼後會有三次抽獎機會，通常其中有一次抽中獎金紅包，另有兩次為電子券，「電話流量卡之類的，你覺得有需要就（選購），只是給你提供了方法。用得著就用，用不著就算了，也不存在虛假宣傳。」

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