深中通道西人工島料12月開放 設兩條跨市專線

大灣區發展一日千里，新的政策、建設、科技、醫療、旅遊，以至生活各項等，都與我們息息相關。本欄目以港人角度出發，每周不斷梳理一些值得關注的新聞及資訊，讓港人在大灣區工作及生活變得更輕鬆。 深中通道西人工島10月下旬試運 12月正式對外開放 文章出處：「當代中國」網站 深中通道西人工島於25日起啟動為期一個月的文旅試運營，預計12月正式對外開放。 試運營期間，周一至周五接受企業及研學團體預約，周六、日則開放給社會公眾個人預約。票價方面，設有「早鳥優惠」，試運營期間為每人128元人民幣，正式開放後，成人票為188元，學生票為158元，費用已包含往返車資及約2至2.5小時的遊覽服務。

該年齡段會員購票乘車後，可獲贈票面價格10倍的積分，為普通會員（5倍積分）的兩倍。 例如，購買1,000元車票，年輕會員可獲10,000積分（相當於100元），普通會員則獲5,000積分（相當於50元）。 此外，年滿60周歲的老年會員繼續享有15倍積分。 除了兌換車票外，積分應用場景新增「座位升席」功能，會員本人可在乘車途中，使用積分升席原車票未乘區間的座位，具體操作可透過掃描座椅扶手上的「鐵路暢行」二維碼登記需求，或直接聯繫列車工作人員辦理。需注意，購買學生優惠票的會員不疊加此雙倍積分優惠。