深中通道｜¥15跨越中山　一日遊玩盡五大景點

深中通道開通後，將同步開通兩條跨市巴士線路，由深圳巴士集團及中山市公共交通運輸集團有限公司共同運營，分別為單程票價18元的「中山博覽中心—深圳前海夢工場北區」線路，及票價15元的「中山國際人才港—深圳前海夢工場北區」，運行時間為每天的06:20-21:30（前海夢工場北區首班車為早上7點）。 由於深圳、中山兩市的政策、法規要求、工作需要不同，跨市巴士將由雙方各自進行命名。深圳巴士集團運營的線路名稱為「深中跨市定製公交專線」，而中山公交集團的則是「深中跨市公交專線」。

此外，深圳還規劃了2條市內接駁線，一條是深圳灣口岸接駁線，由「深圳前海夢工場北區」至「深圳灣口岸」，另一條是後海接駁線，由「深圳前海夢工場北區」至「海岸城（單環線）」，票價一律5元，前者運行時間由07:00至21:30，後者則由08:00至20:00。 對於香港人來說，在深圳灣口岸過關後，乘坐開往深圳前夢工場北區的接駁線，再乘坐前往中山博覽中心的跨市巴士，就可以開展今次中山旅程了。 在「中山博覽中心」下車，打車到中山一路，大約15分鐘便到達中山岐江公園。

岐江公園 舊船廠改建的網紅公園 岐江公園由建於50年代的粵中船廠舊址改建而成，公園內保留昔日造船廠的鐵軌、水塔，再引入了環保生態元素及城市設計，成功塑造了一個極具歷史韻味的美麗公園。 除了船廠舊建築外，這裏還有一道臨水棧橋，能夠隨水位高低看到各種水生植物和生物，是打卡勝地。經過生態保護及設計，公園內的植物都是野生品種，是中山市區少有能夠欣賞到野生植物的寶地。這裏是網紅公園，也是拍攝結婚照的熱門地。 2002年，該公園獲得了美國景觀設計師協會頒授的年度榮譽設計獎，是第一個由中國人設計而獲得這項殊榮的項目。

中山美術館 全國首家漫畫館 在岐江公園內，有一排藍色屋頂的建築物，就是「中山美術館」了，這也是中山有史以來第一座美術館。 館舍建築原為粵中船廠廠房，在90年代後，由美國哈佛大學俞孔堅博士領銜設計改造，融合了歐洲美學和后工業時代造型的特色，外露的工業管道和鋼構件，塗以對比強烈的藍黃色調，集工業與現代美感於一身。 中山美術館，集聚了當地藝術家的精品，當中以漫畫題材最多，是全國首家漫畫專題博物館，故又有「中山漫畫館」之稱。多年來，集聚了不同的漫畫資源，打造出具有特色的漫畫風格，令該館成為一個極具欣賞價值的藝術館。