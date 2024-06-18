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中國
2024-06-18 15:44:00

深中通道｜¥15跨越中山　一日遊玩盡五大景點

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¥15通達深中 中山一日遊玩盡五大景點｜附路線

¥15通達深中 中山一日遊玩盡五大景點｜附路線

深中通道通車在即，深圳和中山兩地的跨市公交專線亦準備就緒，票價還很相宜，單程15至18元人民幣便可以直達。

時間上，20至30分鐘便可由深圳到達中山，跨市公交專線總站「中山博覽中心」附近便至少有五大景點，包括古迹、博物館、網紅打卡點等，全都免費，讓你一天就能輕鬆遊玩中山。

文章出處：「當代中國」網站

深中通道開通後，將同步開通兩條跨市巴士線路，由深圳巴士集團及中山市公共交通運輸集團有限公司共同運營，分別為單程票價18元的「中山博覽中心—深圳前海夢工場北區」線路，及票價15元的「中山國際人才港—深圳前海夢工場北區」，運行時間為每天的06:20-21:30（前海夢工場北區首班車為早上7點）。

由於深圳、中山兩市的政策、法規要求、工作需要不同，跨市巴士將由雙方各自進行命名。深圳巴士集團運營的線路名稱為「深中跨市定製公交專線」，而中山公交集團的則是「深中跨市公交專線」。

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深中通道關通當天，跨市巴士隨步通車。（圖片來源：深圳巴士集團） 深中跨市巴士上的座椅，柔軟舒適。（圖片來源：深圳巴士集團）

此外，深圳還規劃了2條市內接駁線，一條是深圳灣口岸接駁線，由「深圳前海夢工場北區」至「深圳灣口岸」，另一條是後海接駁線，由「深圳前海夢工場北區」至「海岸城（單環線）」，票價一律5元，前者運行時間由07:00至21:30，後者則由08:00至20:00。

對於香港人來說，在深圳灣口岸過關後，乘坐開往深圳前夢工場北區的接駁線，再乘坐前往中山博覽中心的跨市巴士，就可以開展今次中山旅程了。

在「中山博覽中心」下車，打車到中山一路，大約15分鐘便到達中山岐江公園。

岐江公園引入了環保主義、生態恢復及城市設計理念，航拍下風景優美，是中山的網紅公園。（圖片來源：了不起的中山微信） 岐江公園是粵中造船廠舊址上改建而成的主題公園，園內保留了不少昔日船廠的建築，當中可以一竅昔日船廠的雄偉。（圖片來源：了不起的中山微信） 昔日船廠的造船模型。（圖片來源：了不起的中山微信） 岐江公園內的紅盒，造型精美，是中山著名的打卡位。（圖片來源：了不起的中山微信） 岐江公園的活化的舊建築，都變成了藝術品。（圖片來源：了不起的中山微信） 晚上燈光打在岐江公園內的舊建築，美麗奪目。 （網上圖片)

岐江公園 舊船廠改建的網紅公園

岐江公園由建於50年代的粵中船廠舊址改建而成，公園內保留昔日造船廠的鐵軌、水塔，再引入了環保生態元素及城市設計，成功塑造了一個極具歷史韻味的美麗公園。

除了船廠舊建築外，這裏還有一道臨水棧橋，能夠隨水位高低看到各種水生植物和生物，是打卡勝地。經過生態保護及設計，公園內的植物都是野生品種，是中山市區少有能夠欣賞到野生植物的寶地。這裏是網紅公園，也是拍攝結婚照的熱門地。

2002年，該公園獲得了美國景觀設計師協會頒授的年度榮譽設計獎，是第一個由中國人設計而獲得這項殊榮的項目。

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深中跨市巴士「中山博覽中心」站下車後，打車到岐江公園，只需要大約18分鐘。（圖片來源：高德地圖） 中山美術館位於岐山公園內，外型建築取自昔日船廠，活化後成為美麗建築。（圖片來源：視覺中國） 中山美術館又名漫畫館，是中國首家漫畫主題博物館。（圖片來源：視覺中國） 中山美術館樓頂建築開揚，能大量採集自然光進入館內。 （圖片來源：視覺中國） 中山美術館以藝術漫畫為主，是全國首座漫畫專題博物館。（圖片來源：視覺中國）

中山美術館 全國首家漫畫館

在岐江公園內，有一排藍色屋頂的建築物，就是「中山美術館」了，這也是中山有史以來第一座美術館。

館舍建築原為粵中船廠廠房，在90年代後，由美國哈佛大學俞孔堅博士領銜設計改造，融合了歐洲美學和后工業時代造型的特色，外露的工業管道和鋼構件，塗以對比強烈的藍黃色調，集工業與現代美感於一身。

中山美術館，集聚了當地藝術家的精品，當中以漫畫題材最多，是全國首家漫畫專題博物館，故又有「中山漫畫館」之稱。多年來，集聚了不同的漫畫資源，打造出具有特色的漫畫風格，令該館成為一個極具欣賞價值的藝術館。

從岐江公園一直沿江走，很快便到達岐江橋。（圖片來源：高德地圖） 中山岐江橋是廣東省唯一仍然會開合的橋，極有看點之外，還是通往中山商圈的重要橋樑。（圖片來源：視覺中國） 在鐵橋開合間打卡，是中山極受歡迎的網紅照片之一。（網上圖片） 從岐江橋走幾分鐘，便到達香山商業文化博物館。（圖片來源：高德地圖）從岐江橋走幾分鐘，便到達香山商業文化博物館。（圖片來源：高德地圖） 香山商業文化博物館是中國少有的展示中山乃至中國商業發展的博物館。（圖片來源：視覺中國） 館內還原不少昔日場景，很有欣賞的價值。（圖片來源：視覺中國） 館內還原不少昔日場景，很有欣賞的價值。（圖片來源：視覺中國）

岐江橋 開合式鐵橋極吸

過了岐江橋，沿孫文西路步行4分鐘，就到達香山商業文化博物館了。

香山商業文化博物館館址為40年代的石岐鎮總商會舊址，隸屬於中山市博物館。2006年建成並對外開放，展示清末民國時期中山的商貿發展、商業文化和名人發迹等內容，是中國第一座以商業文化為主題的博物館，極具參觀的價值。

富有代表性的展品有開平礦務局、粵漢鐵路的股票，中山風雲人物鄭觀應在光緒年間奉旨出使公差的木牌，中國首位耶魯大學畢業生容閎創辦的《彚報》，先施公司的土地證，永安公司創辦的《永安月刊》的創刊號等。

值得注意的是，這裏展示了中國早期的四大百貨公司——先施公司、永安公司、新新公司、大新公司，設有二三十年代上海四大百貨公司建築模型以及先施鞋部、永安果欄、新新屋頂花園和大新電梯等四大場景。這些公司都曾在香港百貨業界叱咤一時。

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在香山商業文化博物館走幾分鐘，便是中山有名的孫文西路步行街了。（圖片來源：高德地圖） 孫文西路步行街是中山極受歡迎的地方，滿足吃喝購物之外，兩旁建築又是上百年的古建築群，又是打卡的好地方。（圖片來源：視覺中國） 來到中山，當然要吃地道的中山石屹乳鴿，步行街上便有多家食店。（網上圖片）

孫文西路步行街  必吃中山乳鴿

參觀完博物館，當然要到附近的孫文西路步行街走一走。

這裏既是中山市受歡迎的購物和餐飲區，又是擁有百年歷史的古建築群，融合了中西建築風格。

你能通過中山的教堂、海關、郵局、酒店、圖書館等，感受當地建築中西結合的風格和氛圍。

在周邊各類商店逛逛買買，或是漫步在街道感受「南洋」文化風情，處處都是打卡聖地。

來中山怎麼能不吃中山乳鴿，體大肉嫩、胸肉特厚，色澤金黃，皮脆肉滑，骨軟味美，吃後唇齒留香，是中山的地道美食。

遊玩完後，回程時切記注意時間，以免錯過尾班車。

延伸閱讀：尋味中山「食」盡大灣區  馳名石岐乳鴿「一鴿勝九雞」 

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【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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