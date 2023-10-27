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中國
2023-10-27 16:00:00

深圳好去處｜北上消費10個港人旅遊示範街區 推港澳遊客優惠、擴大電子錢包範圍

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深圳設10個港人旅遊示範街區，推消費券，優化跨境配套。

深圳設10個港人旅遊示範街區，推消費券，優化跨境配套。

港人假日到深圳消費已成為潮流，社交平台上對深圳的旅遊熱點、購物模式，以及電子付款等話題都有熱烈的討論。深圳市發改委上月15日印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，提出了21項促進消費的重點措施，當中五大重點之一，便是便利港人消費。措施包括增設10個以上的「港人旅遊消費服務示範區」、發放旅遊消費券，及完善跨境支付等，除餐飲娛樂外，更拓展至不同領域，為港人描繪了一幅北上消費的藍圖。具體有哪些？

北上消費｜推消費攻略、繁體英文版兼備

首先，深圳面向港澳遊客加強宣傳推介，推出「港澳遊客消費地圖」、「深圳優勢產品消費指南」等特色攻略供港人選擇。在口岸、商超、景區、地鐵等重點場所派發由繁體和英文書寫的旅遊、消費、文娛等手冊。

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深圳從今年年初開始，分別推出了福田地鐵沿線遊覽圖，以及「我同嘞港」深圳遊指南，未來這樣的地圖將會愈來愈多，內容愈來愈豐富。 （網上圖片)

深圳從今年年初開始，分別推出了福田地鐵沿線遊覽圖，以及「我同嘞港」深圳遊指南，未來這樣的地圖將會愈來愈多，內容愈來愈豐富。 （網上圖片)

北上消費｜與港商聯合開展推廣優惠

旅遊、消費、文娛手冊結合與香港相關媒體、商會、旅行社等開展的推廣活動，包括餐飲娛樂、醫療健康、美容健身、時尚服飾、文化藝術、修車保養等等，為北上消費開展更多元化的體驗。另外鼓勵各區整合優化旅遊資源，向港澳遊客發放旅遊消費券。

深圳今年先後推出了不同的消費券吸引遊客。在《深圳市關於促進消費的若干措施》下，未來各區的消費券吸客招數將愈來愈多。（圖片來源：前海管理局FB；網上圖片)

深圳今年先後推出了不同的消費券吸引遊客。在《深圳市關於促進消費的若干措施》下，未來各區的消費券吸客招數將愈來愈多。（圖片來源：前海管理局FB；網上圖片)

北上消費｜持回鄉證 享積分等服務

優化港澳遊客消費服務。鼓勵深圳市零售、餐飲、住宿、文娛、景區等經營商戶向持「回鄉證」的港澳居民提供註冊、預約、查驗，以及積分等服務，讓港人即使沒有內地身份證都能享用得到內地服務。

北上消費｜設港澳遊客友善菜單頁面

提供便利港澳遊客閱讀使用的菜單頁面和操作指南，提升在線系統對港澳證件的識別度和匹配度，確保港澳遊客能夠順利完成相關操作。

北上消費｜提供遊客免費接駁專線

開設口岸與重點商圈和景區間的免費接駁線路，增加口岸網約車上車地點指引標誌。在全市打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區。

深圳開設更多免費接駁巴士往來口岸及主要商圈。（圖片來源：深港指南＠小紅書） 圖為港人極受歡迎的深圳商場卓悅中心。（圖片來源：卓悅集團官網）

北上消費｜優化跨境支付系統  擴大八達通使用範圍

對於港人比較陌生的跨境電子支付，都有特別的完善安排。為在港澳居民在深圳辦理提取現金和開辦內地銀聯卡提供支援，以及提升數字人民幣賬戶與八達通等港澳第三方支付平台在深圳互聯互通。

八達通現時在內地只可以用作坐公交車，未來使用範圍勢將愈來愈廣泛。（圖片來源：視覺中國）

八達通現時在內地只可以用作坐公交車，未來使用範圍勢將愈來愈廣泛。（圖片來源：視覺中國）

北上消費｜連通銀聯系電子錢包  使用數字人民幣

擴大微信香港錢包、支付寶香港錢包、港澳版「雲閃付」錢包、港澳本地「銀聯系」錢包等跨境電子錢包在深圳的使用範圍，並開展面向港澳居民以及深港、深澳異地家庭和親友的數字人民幣紅包跨境消費活動。

《深圳市關於促進消費的若干措施》中提到完善各類電子錢包，八達通及銀聯系錢包都會在深圳有更大的使用範圍，是港人北上消費的佳音。 （網上圖片 )

《深圳市關於促進消費的若干措施》中提到完善各類電子錢包，八達通及銀聯系錢包都會在深圳有更大的使用範圍，是港人北上消費的佳音。 （網上圖片 )

北上消費｜舉辦各種美食展覽

策劃舉辦「深圳美食節」、「深圳咖啡節」、「深港跨境美食節」等系列促進消費的活動。此外，支持優化八卦一路、向西村、皇崗村、鹽田海鮮街等傳統特色美食街區，提升老字號招牌的知名度，以建立深圳美食的品牌。

《深圳市關於促進消費的若干措施》下，深圳會推出不同的深圳美食節及咖啡節等促銷活動，圖為剛於歡樂港灣舉行的寶安咖啡節。（圖片來源：歡樂港灣＠小紅書）

《深圳市關於促進消費的若干措施》下，深圳會推出不同的深圳美食節及咖啡節等促銷活動，圖為剛於歡樂港灣舉行的寶安咖啡節。（圖片來源：歡樂港灣＠小紅書）

北上消費｜加強北上港車充電換電服務

便利「北上」香港單牌及深港兩地車牌電動車在深充電、換電服務，推動在港人消費集中區域充電設施配備充電轉換器。計劃到2024年底，累計建成充電樁45萬個、超級也快充站175座、V2G示範站85座、綜合能源補給站30座。

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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