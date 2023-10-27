深圳好去處｜北上消費10個港人旅遊示範街區 推港澳遊客優惠、擴大電子錢包範圍

港人假日到深圳消費已成為潮流，社交平台上對深圳的旅遊熱點、購物模式，以及電子付款等話題都有熱烈的討論。深圳市發改委上月15日印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，提出了21項促進消費的重點措施，當中五大重點之一，便是便利港人消費。措施包括增設10個以上的「港人旅遊消費服務示範區」、發放旅遊消費券，及完善跨境支付等，除餐飲娛樂外，更拓展至不同領域，為港人描繪了一幅北上消費的藍圖。具體有哪些？

北上消費｜推消費攻略、繁體英文版兼備

首先，深圳面向港澳遊客加強宣傳推介，推出「港澳遊客消費地圖」、「深圳優勢產品消費指南」等特色攻略供港人選擇。在口岸、商超、景區、地鐵等重點場所派發由繁體和英文書寫的旅遊、消費、文娛等手冊。