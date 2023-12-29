深圳好去處｜求水山公園深圳「小長城」仿真還原 半小時登頂看壯麗山河

小長城位處求水山公園 依山而建具氣勢 帶點神秘的「小長城」，座落在龍崗區布吉鎮南嶺村求水山公園內。小長城早於1996年已建成，因為位處郊區，一直都不是熱門的旅遊點，不少深圳人甚至都不知道它的存在。直至深圳地鐵5號線在2011年通車後，附近有了百鴿籠站，交通方便了才逐漸為人認識。萬里長城，由東面鴨綠江虎山長城開始，至西面嘉峪關，全長21,196公里，平均高6-7米，闊4-5米，坡度一般在50度左右，最陡峭的一段高達90度。 小長城全長僅380米 1:1建造像真度極高 而深圳的小長城，則按萬里長城比例1:1而建，城牆高度、闊度與真身幾乎一樣，坡度最高也達70度，唯獨長度只380米，還不足真身的千分之一。然而，小長城同樣具有萬里長城挺拔的氣勢。從最高處求水頂下看，小長城海拔253.26米，達380米佔了一遍山坡。從求水山公園龍之谷走去，就踏上了小長城石階，兩旁是由灰黑石磚築成的城牆，牆身黑黝黝的，間中攀藤蔓生，雖沒有萬里長城經歷過戰火洗禮，走在當中卻仍想像得到戰爭的殘酷。

烽火台看日落 是遊客打卡熱點 走過一段長長的石路，就來到烽火台。烽火台佈滿攀滕植物，圓拱型的護牆成為了遊客打卡之地。小長城一共有四個烽火台，從台上放眼遠看，看到深圳羅湖和龍崗繁華與美麗，既展示深圳水庫和大自然美景外，亦呈現了現代都市的風雲變色。要是黃昏到來的話，日落美景盡收眼底。就像萬里長城一樣，小長城最陡峭的一段坡度介乎50至70度，要彎下腰小心奕奕地才能走過。要走過小長城，有人花了半小時就走畢，漫步走的話一小時也能完成，要充當「好漢」的話，這裏就是一道捷徑！