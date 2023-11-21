深圳福田鐵路遊｜一日快閃四大熱門商場 吃喝玩樂時尚文藝俱全

深港通關，周末北上吃喝玩樂一天遊又將變回常態！這幾年深圳地鐵線不斷開通，新的站點沿線開闢了新的商場或文化場所，成為新的打卡熱點。深圳地鐵特別設計了一張「福田區鐵路沿線遊覽圖」，以港式用語及圖文並茂方式展示福田區的遊玩攻略，當中有3大商場和1大街道都是落成不久，已經發展成節日必到的打卡熱點。

福田區鐵路遊｜崗厦站直達卓悅中心 福田最大商場 在福田口岸過關後乘搭10號線，僅兩個站便到達崗厦地鐵站，這裏有一座2018年才落成了大型購物商場——「One Avenue卓悅中心」。One Avenue卓悅中心以3個主題區域及1條中央大街結合而成，面積足足有4個多香港的太古廣場的面積大小。 這個近年才落成的商場，分西區、東區和北區。西區主要以零售為主，還包括超市和兒童樂園；東區是個半露天商場，內裏餐廳林立，可以稱得上是一個美食城；而北區則以售賣潮流玩物商店為主。作為福田CBD內其中一個最大的商場，One Avenue卓悅中心外型設計亮麗時尚，吃喝玩樂商舖俱備，是一大早過關後「落腳醫肚」的好地方。 One Avenue卓悅中心外還有一道長達800米的中央大街，是商場的另一大亮點。中央大道有很多巨型的雕塑和藝術裝置，大噴泉更是一大地標，也是遊人熱門的打卡地。這個集娛樂、人文、生活於一體的購物點，是大家到福田商圈遊玩不能錯過的地方。

會展中心站節日大道 街頭文化年輕人必到 除了位處崗厦站的One Avenue卓悅中心，鄰近的崗厦北站、會展中心站，以及市民中心站，都是10分鐘左右的步行路程就能到達的商業區。 以下介紹的另一個熱點，就在會展中心附近、位於福華路的「節日大道」。「節日大道」是福田市政府精心打造而成的街頭藝術綜合公共空間，這個公共空間以樓為景、以街為展，通過注入文化藝術、展覽、音樂和運動等元素，打造成一個國際級夢幻街區和城市舞台。節日大道就好像香港維園一樣，每逢大節日都是大型慶祝活動的理想場地。今年農曆新春花市，由福田區人民政府主辦的大型花市主會場就在節日大道舉行。這裏有花市、歌舞表演，大家既能購物，又能看表演，年味特別濃。

福田站深業上城 港人熟悉品牌薈萃 新春花市的分會場，則選址在另一個大型購物商場地標，就是位於福田10號線和3號線地點交匯點蓮花村站旁邊的深業上城。深圳地鐵3號線於2022年6月開通，由東北雙龍站，途經龍崗區、羅湖區、福田區，至西南福保站，如同「M」字型貫通了深圳東西南北，讓住在不同區域的市民更容易前往深業上城，該商場的人流也一直有增無減，更成為今年新春花市的分會場。深圳上城擁有超過300個品牌進駐，分為生活體驗街、打卡Loft小鎮、時尚購物街等，室外及室內都有店鋪，有港人熟悉品牌如喜茶、英皇戲院、Nike、Sony等。另外，除了商場的特色建築，深圳著名的打卡景點蓮花山空中走廊，其中一段就接駁到深業上城，在深業上城遊玩後，不妨到到蓮花山空中走廊「走一圈」，行大運。兼拍幾張精美的芒草打卡照。

下沙站中洲灣C Future City 光影藝術有得睇有得玩 而另一個不能錯過的商場，就是位於9號線下沙站的「中洲灣C Future City」。這個全新大型商場，距離福田口岸只有10分鐘車程、深圳灣口岸15分鐘車程，有2條地鐵線直接通達，包括是9號線的下沙站、7號線的上沙站。 中洲灣C Future City是一座以打造「未來城市」為定位的大型商場。商場除了購物，更主打藝術設計裝置，包括由國際知名藝術設計團隊Teamlab打造的藝術科技裝置、法國大師設計的鮮植物花園，還有中外各地品牌旗艦店，適合喜歡科技的年青人，也適合孩子體驗科普知識，既能吃喝玩樂，也能學習，是節日一家大小北上遊玩的好去處。多年來，深圳地鐵路線不斷完善，其中，福田商圈不但成為商業中心，更是大型商場集中地，已變成一個既是商業中心，也是消閒娛樂的好地方。