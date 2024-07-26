深圳4大水上樂園推介　必玩尖叫水滑梯　打卡粉色系水世界

炎夏來襲，最好的就是去玩水，感受透心涼的快意！深圳有不少水上樂園，地方大設施多，有超長水滑梯、刺激人造浪、還有別具特色的夢幻元素，是一個既消暑又能滿足打卡的好去處。深圳有4大極具規模的水上樂園，有些更是獲獎項目，現在就來重點推介。

1.瑪雅海灘水公園 深圳人氣水上樂園

以歷史和規模來說，位於深圳歡樂谷的瑪雅海灘水公園都是深圳水上樂園的佼佼者。

瑪雅海灘水公園是一座以瑪雅文化為主題的水上樂園，在深圳、上海、武漢等 8 大城市都有，在深圳已有達20年歷史，是深圳第一所水上樂園。

園內各式奇異的瑪雅建築、無處不在的瑪雅象形文字，營造出古遠瑪雅文明的神秘空間，身處當中猶如穿梭在古典與現代完美交融的異度瑪雅時空。

雖然歷史較長，但瑪雅海灘水公園也被公認為市內水上遊樂設施最齊全的水上樂園。園內有數十項遊樂設備，最有名有萬神滑板、彩虹賽道、雨林巨蠎、瑪雅水寨等，都是合家歡的嬉水狂歡的勝地。

每到假日，這裏還有大大小小與水有關的現場表演，或水槍巡遊、或真人表演，都不斷製造新奇好玩的元素，令人樂而忘返。

值得注意的是，身高1.2米小童或70歲及以上長者可免費入場，但必須有家長陪同。

歡樂谷瑪雅水公園

地址：南山區華僑城西1號歡樂谷內

時間：14:00-21:00

交通：深圳地鐵1、2號線世界之窗站A出口步行500米

門票：成人¥130 兒童¥100 1.2米以下兒童免費