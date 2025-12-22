渤海油田年產油氣破4000萬噸　創歷史新高

中國海油集團12月21日宣布，中國海上最大油田—渤海油田2025年累計生產油氣當量突破4000萬噸，創歷史新高，為國家能源安全和經濟社會高質量發展提供保障。

綜合媒體報道，渤海油田始建於1965年，是海洋石油工業的發源地，也是中國海上產量最高、規模最大的主力油田，現擁有60多個在生產油氣田、200餘座生產設施，累計生產原油超6億噸。結合渤海油田油氣儲量資源情況，中國海油制定了2025年實現油氣產量4000萬噸的目標任務。

海洋原油連續五年佔中國石油新增產量的60%以上

最新數據顯示，「十四五」時期，石油天然氣產量穩中有增，海洋原油成為重要「增長極」，連續五年佔中國石油新增產量的60%以上。其中，渤海油田近五年以年均5%的油氣產量增幅前進，原油增量約佔中國總增量近40%。