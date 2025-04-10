港女台中誕死胎 冰存886天未處理涉棄屍體遭起訴

一名香港女子兩年多前在台中一間醫院產下死胎，原與殯儀公司約好處理遺體，之後卻失聯。台灣當局以遺棄屍體罪起訴女子，胎兒遺體冰存至昨日（9日）已逾886天，案件昨在台中地方法院開審，被告否認控罪。禮儀公司指，遺體存放費用至昨天已經886天，以遺體儲存費每天500元新台幣計算，女子累計欠款逾44萬新台幣(約10.4萬港元)。
台灣中央社報道，檢方起訴書指，來自香港的26歲黃姓女子於2022年11月6日，在台中中國醫藥大學附設醫院產下一具死胎，胎兒約21周、重345克，已具備人類身體型態。黃女原與殯儀公司約定，先將遺體寄放往生室冰櫃，於同年12月10日繳清費用領回遺體辦理後事，但黃女卻失聯，也未辦理出院。警方並其後將她通緝，她隨後被捕。
指經濟狀況拮据 「吃飯錢都沒有」
被告在昨日的首日審訊中否認犯罪，稱不知道自己懷孕，到醫院才產下死胎，又指自己當時經濟狀況拮据，連吃飯的錢都沒有，並非不要小孩，但不知道後續該如何處理。辯方律師指死胎未滿24周，應視為「醫療廢棄物」；檢方則認為，根據規定未滿20周才能視為醫療廢棄物，因此她涉嫌干犯遺棄屍體罪。任何人如犯「遺棄屍體罪」，可處6個月以上，5年以下有期徒刑。
拖欠10萬元
殯儀公司人員表示，黃女除欠醫藥費759元新台幣外，胎兒遺體冰存費1日以500元計算，截至冰存886天共拖欠44萬餘元（約10.4萬港元）。