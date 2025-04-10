港女台中誕死胎 冰存886天未處理涉棄屍體遭起訴

一名香港女子兩年多前在台中一間醫院產下死胎，原與殯儀公司約好處理遺體，之後卻失聯。台灣當局以遺棄屍體罪起訴女子，胎兒遺體冰存至昨日（9日）已逾886天，案件昨在台中地方法院開審，被告否認控罪。(網上圖片)

一名香港女子兩年多前在台中一間醫院產下死胎，原與殯儀公司約好處理遺體，之後卻失聯。台灣當局以遺棄屍體罪起訴女子，胎兒遺體冰存至昨日（9日）已逾886天，案件昨在台中地方法院開審，被告否認控罪。禮儀公司指，遺體存放費用至昨天已經886天，以遺體儲存費每天500元新台幣計算，女子累計欠款逾44萬新台幣(約10.4萬港元)。

台灣中央社報道，檢方起訴書指，來自香港的26歲黃姓女子於2022年11月6日，在台中中國醫藥大學附設醫院產下一具死胎，胎兒約21周、重345克，已具備人類身體型態。黃女原與殯儀公司約定，先將遺體寄放往生室冰櫃，於同年12月10日繳清費用領回遺體辦理後事，但黃女卻失聯，也未辦理出院。警方並其後將她通緝，她隨後被捕。