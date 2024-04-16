港車北上｜提醒港車司機勿駛出廣東省 粵交警6大提醒

自「港車北上」、「澳車北上」政策正式實施以來，港澳居民駕車前往內地遊玩熱情高漲，經港珠澳大橋珠海公路口岸入出境的客流車流多次創新高。廣東省公安廳交通管理局今日(16日)發布提醒，請廣大「港澳車北上」車主及駕駛人，嚴格遵守相關法律法規，勿駛出廣東省。
港珠澳大橋邊檢站統計，3月28日至4月6日，經港珠澳大橋珠海公路口岸入出境的客流車流累計超過100萬人次和17萬輛次。其中，經港珠澳大橋珠海公路口岸入出境的港澳旅客超過74萬人次、港澳單牌車近11萬輛次，約佔客流、車流總量的73%和64%。港澳居民「家庭遊」為主的旅客群體成為口岸通行主力軍，約佔口岸總體客流的68%，較去年同期提升25個百分點，創歷史新高。
廣東交警6大提醒：
- 港澳車主駕車進入廣東前，要認真學習內地道路交通安全相關法律法規；
- ‧進入廣東後要安全文明駕駛。
- ‧如遇道路交通問題，請及時撥打「110」或「122」。
- ‧僅限在廣東省行政區域行駛，如有駕駛臨時進入內地的「港車」、「澳車」超出規定行駛範圍的，相關部門將在1年內，不予受理涉事車輛的新申請並註銷其所有備案。
- ‧每次進入內地後不得連續停留超過30天，每年在內地累計停留不得超過180天。若出現臨時入境內地超過停留天數限制且沒有正當理由，又或超出行駛範圍等情況，「港車北上」、「澳車北上」的資格可被註銷，其後續的申請將會受到限制。
- 港車須懸掛香港車號牌，隨車攜帶交通事故責任強制保險憑證。