港車北上｜提醒港車司機勿駛出廣東省 粵交警6大提醒

自「港車北上」、「澳車北上」政策正式實施以來，港澳居民駕車前往內地遊玩熱情高漲，經港珠澳大橋珠海公路口岸入出境的客流車流多次創新高。廣東省公安廳交通管理局今日(16日)發布提醒，請廣大「港澳車北上」車主及駕駛人，嚴格遵守相關法律法規，勿駛出廣東省。

港珠澳大橋邊檢站統計，3月28日至4月6日，經港珠澳大橋珠海公路口岸入出境的客流車流累計超過100萬人次和17萬輛次。其中，經港珠澳大橋珠海公路口岸入出境的港澳旅客超過74萬人次、港澳單牌車近11萬輛次，約佔客流、車流總量的73%和64%。港澳居民「家庭遊」為主的旅客群體成為口岸通行主力軍，約佔口岸總體客流的68%，較去年同期提升25個百分點，創歷史新高。