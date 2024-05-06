游水教練練憋氣遇溺掙扎5分鐘身亡　同事池邊拍片嬉戲無施救(有片)

河南鄭州一名游水教練日前在泳池進行憋氣訓練時遇溺身亡。有自稱家屬網上控訴，事發時有職員在池邊拍攝長達近9分鐘，目擊其親人遇溺整個過程，卻在旁顧著嬉戲打鬧未有施救。事件已證明屬實，移交刑偵大隊處理，後續調查結果會進行公示。
綜合《瀟湘晨報》等媒體報道，一名李姓女子聲稱是死者姐姐，周日(5日)在社交平台發文控訴指，其25歲的弟弟在鄭州一健身館任職游泳教練，上月26日工作時間，在泳池做憋氣訓練時遇溺身亡。期間，泳池工作人員在一旁用手機拍視頻記錄，在其弟沉底好幾分鐘內未及時進行施救，站在岸邊嬉戲打鬧，直到旁人看出不對勁跳水救人，工作人員才反映過來，最終錯過黃金搶救時間。
男水掙扎沉底抽搐5分鐘無人救
李女士同時發布一段長達近9分鐘懷疑意外事發時影片，影片開始時見一名男子在泳池中，雙手按著池邊，然後面部向下，低頭浸入水中，雙腳半浮，維持著這勢；影片3分25秒鐘時，池中男子開始身體晃動，其後疑似在掙紮求救，及後翻倒在池中，漸漸沈入水底抽搐及動作靜止，直到影片結尾，即男子身體晃動至沉入池底沒有反應逾5分鐘時間，都沒有人入水施救。李女士指：「我弟生前健康、陽光，我不明白這種突如其來的變故為甚麽會發生在我們家里……」
報道指，記者事於5日下午到泳池館，有人表示，涉事健身館已經關停。記者從當地一相關部門處得到確認，事件屬實，此事已移交刑偵大隊處理，後續調查結果會進行公示。