游水教練練憋氣遇溺掙扎5分鐘身亡　同事池邊拍片嬉戲無施救(有片)

河南鄭州一名游水教練日前在泳池進行憋氣訓練時遇溺身亡。有自稱家屬網上控訴，事發時有職員在池邊拍攝長達近9分鐘，目擊其親人遇溺整個過程，卻在旁顧著嬉戲打鬧未有施救。事件已證明屬實，移交刑偵大隊處理，後續調查結果會進行公示。

綜合《瀟湘晨報》等媒體報道，一名李姓女子聲稱是死者姐姐，周日(5日)在社交平台發文控訴指，其25歲的弟弟在鄭州一健身館任職游泳教練，上月26日工作時間，在泳池做憋氣訓練時遇溺身亡。期間，泳池工作人員在一旁用手機拍視頻記錄，在其弟沉底好幾分鐘內未及時進行施救，站在岸邊嬉戲打鬧，直到旁人看出不對勁跳水救人，工作人員才反映過來，最終錯過黃金搶救時間。