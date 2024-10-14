湖北人妻被爆7日戀上24歲少林武僧　出錢買套開房「激烈禪修」(有片)

內地武林聖地河南嵩山少林寺日前爆出一宗花邊新聞，一名33歲的已婚國營企業女員工，僅僅7日就戀上授藝兒子的24歲鮮肉武僧，更向丈夫以短訊提出離婚，老夫不甘受辱，在網上大爆妻子出錢買避孕套、租酒店、買火車票邀鮮肉武僧開房激戰，更連妻子任職的公司都公開。事件爆出後，該名鮮肉武僧已被少林寺開除。

綜合報道，一名楊姓男子上周五(11日)在網上爆料，表示自己與妻子結婚10年，2人育有2子。妻子在湖北省的國營水電能源企業「中國長江三峽集團公司」上班，他因為工作頻繁出差，令夫妻婚後聚少離多。今年8月，妻子趁孩子暑假，送他上河南省的嵩山少林寺參加為期7天的「武術體驗班」，由於孩子年紀尚小，家長需要陪同參與，詎料妻子回來後「像變了人」，動輒與他吵架，更吵著要離婚。楊先生翻查賬單，發現妻子在少林寺生活的7日，與教授孩子武術的24歲鮮肉武僧有私情，武術班結束之後，妻子主動出錢買火車票，邀鮮肉武僧到湖北宜昌遊玩3日2夜，連續兩晚到酒店開房「激烈禪修」，網路交易紀錄，還發現妻子在這幾天期間出錢購買多盒避孕套和避孕藥。