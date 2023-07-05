湖北女童只肯穿警服全身出熱痱　母親警局求助：1歲車禍「後遺症」

據《星視頻》報道，影片中身穿粉色連身洋裝的年輕媽媽，抱着孩子急忙來到派出所求助，對現場警員表示女兒最近對警員有點「癡迷」狀態，別的衣服不肯穿，天天只穿「警員制服」，前後背都捂出大片痱子，讓警員幫忙勸勸孩子讓其換件衣服。

女兒對警察「癡迷」全因交通事故

女童媽媽表示，孩子非但不肯換下警服，還誤以為警員都是男性，所以堅持短髮不肯蓄長，值班女警見狀詢問是否家中有人當警員，媽媽娓娓道出原因，原來孩子在1歲多時發生過一宗交通事故，現場處理事故的警員見孩子很小怕因此受到驚嚇，就一直抱着她細心安慰，給了孩子很大的安全感，從那以後，孩子就非常喜歡與警員相關的一切，還說要考警官學院。於是警察叔叔、阿姨紛紛勸說，稱「警員不管是男是女，工作穿警服，休息的時候像媽媽一樣，女孩子要打扮美美的」，最終讓小女童決定放下「執着」，臨走時還主動和警察叔叔阿姨們握手、敬禮。相關新聞引發網友熱烈討論，直呼「心頭一暖，萌娃真可愛」、「小朋友的迷之操作真的是好多呀」、「這就是所謂的解鈴還是系鈴人」，也有不少人大讚「這麼小的孩子就知道執着，長大肯定了不起」、「這麼小就有目標了，贏我30年」。

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