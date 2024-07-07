湖北法院刊老賴照片懸賞60萬　網民錯重點：以為AV女主角

湖北荊門市中級人民法院日前發布公告，一位28歲陳姓女子，因欠債超600萬人民幣（約645萬港元）列為被執行人，並以金額10%作為懸賞獎金，即約60萬元人民幣（約64.5萬港元）。其「高顏值」照片曝光，意外引發熱議。

10%作為懸賞金額

公告指出，被執行人為1996年出生的女子陳姣，執行標的超600萬元人民幣，凡向湖北荊門市中級人民法院提供被執行人陳姣可供執行的財產線索，經查證屬實並實際執行到位的，按照舉報財產執行到位金額的10%作為懸賞金額；懸賞時限為案件執行完畢之前。

法院同時公佈陳姣照片，不只五官姣好擁有一雙大眼睛，打扮時髦，外型十分亮麗，網友紛紛留言到陳女的照片後，網友紛紛留言表示：「不看標題還以為是哪個AV女主角」、「滿好看的，居然會為這點錢，將被關小黑屋」、「錢都花臉上了哈哈」、「有沒有素顏照 我怕她不化妝和易完容一樣」。