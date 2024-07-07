湖北法院刊老賴照片懸賞60萬　網民錯重點：以為AV女主角

湖北荊門市中級人民法院日前發布公告，一位28歲陳姓女子，因欠債超600萬人民幣（約645萬港元）列為被執行人，並以金額10%作為懸賞獎金，即約60萬元人民幣（約64.5萬港元）。其「高顏值」照片曝光，意外引發熱議。
10%作為懸賞金額
公告指出，被執行人為1996年出生的女子陳姣，執行標的超600萬元人民幣，凡向湖北荊門市中級人民法院提供被執行人陳姣可供執行的財產線索，經查證屬實並實際執行到位的，按照舉報財產執行到位金額的10%作為懸賞金額；懸賞時限為案件執行完畢之前。
法院同時公佈陳姣照片，不只五官姣好擁有一雙大眼睛，打扮時髦，外型十分亮麗，網友紛紛留言到陳女的照片後，網友紛紛留言表示：「不看標題還以為是哪個AV女主角」、「滿好看的，居然會為這點錢，將被關小黑屋」、「錢都花臉上了哈哈」、「有沒有素顏照 我怕她不化妝和易完容一樣」。
主播平均收入在1萬-3萬
據《中國青年網》報道，陳姣與佛山聚唱文化傳媒有限公司有合同糾紛，首次執行裁定書顯示，陳姣應向申請人聚唱傳媒支付違約金5939439.6元人民幣，陳姣同時應補償律師費、公證費並承擔仲裁費，因義務人陳姣未履行上述法律文書確定的義務，權利人聚唱傳媒申請執行金額為6018407.6元人民幣。陳姣於2022年4月2日被荊門市中級人民法院立案為「限制消費人員」。
據悉「聚唱傳媒」是一家打造網紅主播的公司。工商資訊顯示，聚唱傳媒成立於2018年，位於廣東省佛山市，主要業務是指導培訓藝人，專業打造網紅主播。在boss直聘等招聘平台，介紹「主播平均收入在1萬-3萬，全都是小白沒經驗開始的，不用擔心直播間沒人，專業運營老師精細化根據平台五大流量入口導流」，稱工作平台在「抖音直播、騰訊NOW直播、陌陌直播、鬥魚」等。
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