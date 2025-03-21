湖北12座高壓電塔憑空消失　遭4賊解體當廢鋼轉售

湖北省武漢一家電力公司12座廢棄的高壓電塔於2月離奇被盜。近日，4名疑犯落網，據悉他們以廢鋼價格將贓物賣出。目前，該案還在進一步偵辦中。

電塔上沒有輸電線

據內媒「極目新聞」20日報道，今年2月25日，武漢經濟開發區某電力公司工作人員到當地派出所報警，稱其公司在通順河大橋附近的十餘座廢棄高壓電塔被盜，電塔矮的有四五十米，高的有七八十米，總造價高達160萬元人民幣（約172萬港元） 。

該電力公司表示， 去年7月巡查時這些廢棄電塔還在，但今年2月再巡查的時候發現不翼而飛，稱被盜走的電塔上沒有輸電線，原本處於廢棄待回收的狀態。 警方隨後開展調查，從2,000多小時閉路電視錄影中發現關鍵線索 ，鎖定4名疑犯身分並將其全部逮捕。