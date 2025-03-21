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中國
2025-03-21 16:45:37

湖北12座高壓電塔憑空消失　遭4賊解體當廢鋼轉售

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近日，武漢12座廢棄高壓電塔離奇被盜。（圖／翻攝自「極目新聞」）

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湖北省武漢一家電力公司12座廢棄的高壓電塔於2月離奇被盜。近日，4名疑犯落網，據悉他們以廢鋼價格將贓物賣出。目前，該案還在進一步偵辦中。

電塔上沒有輸電線

據內媒「極目新聞」20日報道，今年2月25日，武漢經濟開發區某電力公司工作人員到當地派出所報警，稱其公司在通順河大橋附近的十餘座廢棄高壓電塔被盜，電塔矮的有四五十米，高的有七八十米，總造價高達160萬元人民幣（約172萬港元）

該電力公司表示，去年7月巡查時這些廢棄電塔還在，但今年2月再巡查的時候發現不翼而飛，稱被盜走的電塔上沒有輸電線，原本處於廢棄待回收的狀態。警方隨後開展調查，從2,000多小時閉路電視錄影中發現關鍵線索，鎖定4名疑犯身分並將其全部逮捕。

獲利53萬餘元

據報道，被盜的電塔重量在十餘噸到二十噸之間，拆除難度較大，4名疑犯先切斷電塔立柱，待電塔倒塌後進行切割，再運輸到附近的回收廠，以廢鋼價格賣掉贓物。他們從去年9月至12月瘋狂作案，共偷走12座廢棄高壓電塔，獲利53萬餘元人民幣（約56.8萬港元）。

經追查，當地警方已追回贓款15萬餘元人民幣（約16.1萬港元）。目前，4名疑犯已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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