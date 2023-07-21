湖南公路驚見裸女繫狗鏈被拍片　熱心男驅車追截「解救」助警逮人

記者陳怡伶／綜合報道

湖南省一名熱心男子，15日晚間駕車回家的路上，發現有女子在街頭裸體、被狗鏈牽著，身旁還有人疑似在拍色情影片，見義勇為的男子便上前制止，並驅車狂追想要逃走的一行人，所幸當時有高速交警路過，成功將對方攔截。

以為女子被強迫虐待

內媒《大風新聞》報道，湖南岳陽城陵磯15日晚間11時許，岳先生開車到高速公路口附近時，目賭了奇怪的一幕：「我們是回家路過發現不對勁，才走近查看，他們在拍裸體視頻（影片），女的跪在地上，脫光繫狗鏈牽着，腳上還有腳鏈」。

熱心的岳先生表示，當時還以為女子被強迫虐待：「我只相信我眼睛看到的，我看不慣女子被強迫虐待，也沒想太多，就下車解救」。對方察覺到岳先生接近後便駕車逃跑，岳先生也發動車子追上去：「追趕幾公里的時候，一個光頭男子下車帶著女的跑了，車上留2個男的是故意吸引我們注意力的。」幸好當時有高速交警路過，將對方攔截，並要求交出車鑰匙和手機。