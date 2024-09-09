湖南女屋頂曬背被當屍體　熱心阿婆5分鐘報4次警(有片)

近日內地興起「曬背」，就是曬太陽，但只曬背部。早前湖北就有一名女子在自家大廈的頂樓曬背，詎料被對面樓的老婆婆誤認為屍體，僅在5分鐘內已連報4次警，令女事主興致全消，馬上收執回家，笑翻網民。
綜合《點時新聞》等內地媒體報道，上月31日，湖北武漢女子徐女士分享影片稱自己到位於17層的頂樓曬背，被對面大廈老婆婆誤認成屍體。據當事人徐女士稱，當時自己帶著瑜珈墊到頂樓曬太陽，剛躺下沒一會，就聽到對面老婆婆打電話說：「沒有出血，你們來了嗎？」當時徐女士未意識到對方在說自己，沒幾分鐘，老婆汝陸續打了3、4個電話說：「對面頂樓趴著個人，她現在不動了，完全不動了」事主恍然自己被誤當成屍體，連忙收拾東西回家。
網民：感謝這些熱心的老年人
事件令不少網民笑翻，紛紛打趣留言：「屍體卷著墊子跑了」、「今日最好笑」、「應該立個牌子寫活人曬背」，有人分享經驗指：「我曬背的時候，都動動腿，就怕別人報警」，亦有網民指出：「其實要感謝這些熱心的老年人，單身的租房女孩還是要租有老人小孩的社區，雖然會吵一些，但是安全指數很高」、「有這種意識挺好的，危機時刻能及時救人，只是鬧烏龍的話，有點麻煩民警了」、「美麗的誤會，那位老太婆也是一副熱心腸」。