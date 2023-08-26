湖南富翁於精神病院上吊輕生　曾寫「申訴書」控訴：兒女把我關在醫院

內地湖南一名擁有千萬身家的富翁，在一次和兒子的爭執中，被對方送入精神病院，有消息指出，這名富翁已經在院內輕生，也讓這一家子的家族風波，成為眾人關注焦點。

不過在2022年10月，男子被檢查出患有「腦部膠質瘤」，從那之後，他和兒子、女兒原本融洽的相處不復存在，反而常因為家產分配問題發生爭吵。2023年5月25日時，羅姓富翁曾召集兒女開了一場家庭會議，希望孩子可以歸還部分之前跟自己借的錢，金額合計有128萬元人民幣，不過遭到兒女拒絕，導致會議不歡而散。

該名羅姓富翁今年63歲，他利用政府給的拆遷賠款作為第一筆資金，累積了千萬資產，在張家界擁有多棟房產。

羅姓富翁被送入精神病院後，曾寫了一封申訴書求救。（圖／翻攝紅星新聞）

控訴被子女強行送往精神病院

就在隔天，羅姓富翁因家庭矛盾再次與兒女爭吵，這次他情緒失控，持金屬長棍砸砸壞家中的電腦、電視、櫥窗玻璃等物，被子女送到精神病院。

不過入院後，羅姓富翁卻寫了一封申訴書，控訴子女強行將他送到病院，稱自己沒有精神疾病，醫院卻採信兒子單方面說法，限制他的人身自由，還強迫他服藥，導致他身心受嚴重傷害。

不過還沒等到申訴書被醫院高層看到，根據警方最新消息，羅姓富翁已於8月25日，在精神病院上吊輕生，不過富翁的兒子堅持，自己是因為父親生病才讓他強制就醫，並不是貪圖財產，雙方說法差異甚大，也讓這起「精神病院羅生門」，再次引起關注。

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