湖南幼稚園老師搭上學生父親　慘遭正印妻「遊街示眾」拍片羞辱

記者李宗芳／綜合報道

網友爆料湖南一名幼稚園女老師疑出軌學生爸爸，被元配抓包後拉上大街遊行示眾引發關注。8月10日，涉事幼稚園稱該老師已辭職，事發後已報警有相關部門介入。

元配照顧因中風住院家翁

網傳影片中，聽到一名女子高聲大喊：「大家看哦，這是小三，他跟我老公在我的新房裏面被我抓現行，她是我女兒的班主任」，只見身穿白色T恤女子被人揪著頭髮一路向前，雖企圖掙脫開對方束縛，無奈力不從心，只能跟著繼續前行。影片中這名女老師臉龐清秀，頗具幾分姿色。

綜合內媒報道，涉事姜姓幼師就職於湖南省長沙市岳麓區的「明星幼稚園」，事發當日，元配正在醫院照顧因中風而住院的家翁，等忙完回家的時候，正巧撞見正在新房內偷情的二人，憤怒之下奪取姜女手機，在其微信朋友圈連發數條關於「我是小三」、「我是敗類」的訊息。