湖南張家界天門山又傳有跳崖事件　目擊遊客驚恐尖叫

湖南張家界天門山景區近年來發生多宗跳崖事件，不料又傳出不幸。2月28日有網友發影片稱，當天一名男子從山頂觀景台跳下，身上無任何保護裝備。

據《縱覽新聞》報道，2月28日湖南天門山國家森林公園，疑似有人跳崖的影片，不斷在社交平台流傳。一名網友聲稱，是一名男子毫不猶豫從山頂一躍而下，剛好被對面的遊客拍下整個過程。

與天門山一處觀景台高度相似

影片中，一座山被靄靄白雪覆蓋，明顯看到一個人影，揹着背包站在接近山頂的觀景台，接着往下跳，隨後影片中傳出多人驚恐的尖叫聲。網友稱目擊者表示，未發現跳崖者穿戴翼裝或其他保護裝備。

經過對比，影片中聲稱的地點，的確與天門山一處觀景台高度相似。而最近受寒潮天氣影響，湖南張家界天門山迎來龍年首場強降雪，在海拔1500多米的天門山上，被厚厚積雪覆蓋。