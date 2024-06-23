湖南暴雨引發土石流毁4屋　兩户共8人遭活埋

內地南方連日來暴雨不斷多地受災，湖南懷化市新晃縣23日爆發山體滑坡，4棟房屋慘遭土石流沖塌，有4名大人、4名小孩失聯，傳出恐遭活埋，消防人員已趕赴現場搜救。
影片中，山坡下4棟民宅遭大量土石沖刷，房子外牆屋頂倒塌損毀，鋼筋混凝土和木質結構外露，瓦礫堆中不斷冒出白煙，消防人員不敢大意，出動怪手在周邊清理挖掘。
4名大人、4名小孩失聯
據《央視新聞》消息，23日凌晨4點半左右，湖南省懷化市新晃侗族自治縣魚市鎮鬥溪村龍塘組發生山體滑坡，導致4棟房屋倒塌，8人失聯。目前災害點其他群眾已全部安全轉移，救援工作正在有序進行。
23日10時25分，斗溪村一名村幹部告訴記者，山體滑坡導致4棟房屋倒塌，災害發生時沒有聽到聲音，失聯兩戶8人包括4名大人、4名小孩。當地已經與失聯人員家屬取得聯繫，消防等已趕到現場，目前搜救正在進行中。
暴雨橙色預警續發布
中央氣象台23日繼續發布暴雨橙色預警，08時至24日08時13省市將現大到暴雨，包括安徽南部、上海、浙江中北部、江西中北部、福建西北部、湖北東南部、湖南中北部、貴州大部、雲南東北部、四川南部，以及黑龍江東部、吉林東部、海南島西部等地部分地區有大到暴雨。
其中，安徽南部、江西北部、浙江西部、貴州中北部等地部分地區有大暴雨（100-150毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30-50毫米，局地可超過80毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。
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