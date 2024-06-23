湖南暴雨引發土石流毁4屋　兩户共8人遭活埋

內地南方連日來暴雨不斷多地受災，湖南懷化市新晃縣23日爆發山體滑坡，4棟房屋慘遭土石流沖塌，有4名大人、4名小孩失聯，傳出恐遭活埋，消防人員已趕赴現場搜救。

影片中，山坡下4棟民宅遭大量土石沖刷，房子外牆屋頂倒塌損毀，鋼筋混凝土和木質結構外露，瓦礫堆中不斷冒出白煙，消防人員不敢大意，出動怪手在周邊清理挖掘。

4名大人、4名小孩失聯

據《央視新聞》消息，23日凌晨4點半左右，湖南省懷化市新晃侗族自治縣魚市鎮鬥溪村龍塘組發生山體滑坡，導致4棟房屋倒塌，8人失聯。目前災害點其他群眾已全部安全轉移，救援工作正在有序進行。

23日10時25分，斗溪村一名村幹部告訴記者，山體滑坡導致4棟房屋倒塌，災害發生時沒有聽到聲音，失聯兩戶8人包括4名大人、4名小孩。當地已經與失聯人員家屬取得聯繫，消防等已趕到現場，目前搜救正在進行中。