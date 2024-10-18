湖南湘陰再有衛星殘骸墜落如地震　官方：當地成常態落區

湖南湘陰縣15日晚間突然驚傳一聲巨響，許多房子和窗戶都左右晃動，居民還以為是發生地震。但據內媒報導，是有衛星的整流罩殘骸墜落地面，幸好沒造成人員受傷。

據《百姓關注》及《南方Plus》等內媒綜合報道，10月15日晚間，疑似衛星殘骸的物件落在湖南省湘陰縣湘濱鎮境內，周邊不少居民拍攝下現場畫面。對此，16日湘濱鎮人民政府工作人員回應媒體表示，的確有一個「衛星整流罩」在15日晚上7點左右落在當地的一塊田地上，沒有造成人員傷亡，當地有關部門仍在密切跟進此事。

疑涉「中國版星鏈」

記者從周邊村民處獲悉，在15日傍晚，衛星整流罩殘骸落地前，其所在的村委會便已在微信群發佈通知稱，「所有人，請注意，今天晚上六點至七點可能有衛星殘骸降落，請大家注意安全，如發現殘骸者請上報鎮人民政府。」不少村民發視頻稱，「當時聲音非常大，像巨雷聲，也像發生地震。」

據內媒綜合報道，就在這個衛星整流罩殘骸被發現約一小時前，被稱為中國版「星鏈」的低軌衛星互聯網項目「千帆星座」，第2批衛星才剛成功發射升空。長征六號改運載火箭採用「一箭18星」方式，將衛星送入預定軌道。