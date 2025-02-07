湖南男心臟驟停暈倒　急救後拒送院：我要趕高鐵去上班

男子在車站暈倒，被救回竟稱要趕去上班，拒絕就醫。（圖／翻攝微博）

農曆新年最後一天，湖南長沙高鐵站一名男子突然暈倒在地，而且心臟驟停、口吐白沫。幸好一名醫生正在附近執行任務，趕緊搶救。費盡一番功夫後，男子醒來說的第一句話竟是「我要趕去上班」。

據《半島晨報》報道，2025年2月4日正值農曆新年假期的最後一天，中午11時30分許，長沙南站16月台發生驚險一幕。

頸動脈搏動消失

一名40歲左右的中年男性旅客在排隊上車時突然暈倒在地，失去意識。幸運的是，湖南省第二人民醫院春運醫療隊執勤醫生夏明正在現場執行醫療保障任務。

聽到呼救聲後，醫生立即攜帶急救設備衝向事發地點。他迅速評估患者情況，發現患者心臟驟停、頸動脈搏動消失、呼吸微弱、瞳孔擴大、口吐白沫，決定立即進行心肺復甦搶救。

夏明醫生和車站工作人員輪流上陣，按照標準的按壓姿勢，有節奏地對患者胸部進行按壓。同時，夏明醫生接過高鐵站工作人員遞來的AED設備，按照語音指示進行體外除顫。