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中國
2024-03-21 12:06:08

湖南縣政協主席嫖娼被捕 官方解畫女方「14歲以上」惹質疑

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湖南省邵陽市洞口縣政協主席尹小龍(網上圖片)

湖南省邵陽市洞口縣政協主席尹小龍(網上圖片)

內媒報道，近日網上流傳湖南省邵陽市洞口縣政協主席尹小龍，上周涉嫌嫖宿幼女被警方控制。不過，官方及後澄清尹小龍的確嫖娼，「但對象是14歲以上，網傳嫖宿幼女一事不屬實」。微博不少網民直斥官方回應，「具體歲數為何不說呢？」、「不是14歲，到底多大呢，就不能說清楚嗎？」

網民斥「具體歲數為何不說清楚？」

綜合內媒報道，尹小龍疑因涉刑案，近日在長沙被警方控制。對此，洞口縣紀委監委工作人員稱，尹小龍涉案的具體情況目前警方還在進一步調查中。

不過，有網傳消息指尹小龍疑似涉嫌嫖宿幼女。洞口縣人大常委會主任歐陽佑春就此表示，「根據公安通報，網傳嫖宿幼女一事不屬實，他屬於嫖娼，對象是14歲以上，不是強姦，具體的案件情況需要以公安部門和有關部門的通報為準。」另據洞口縣一位官方人士表示，尹小龍今年3月在長沙被當地警方控制，「當地政協的相關工作並沒有受到影響。」

本月發文 稱需預防性侵未成年人

資料顯示，現年51歲的尹小龍是湖南省洞口縣黃橋鎮人，曾任洞口縣委組織部辦公室主任、洞口縣經濟開發區管委會主任、洞口縣人民政府黨組成員、副縣長等職務，他於2021年10月當選洞口縣政協主席。他本月2日曾發布文章，提到他調研校園基礎設施建設、未成年人保護、教師隊伍建設等工作，強調要擔起預防性侵未成年人主體責任，多措並舉堵住管理漏洞，從嚴從細落實各項措施。
 

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