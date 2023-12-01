湖南辣條一年賣出11萬噸　衝出中國創造600億元全球產值

美國國際市場調查研究公司尼爾森（Nielsen Corporation），29日發布了《2023年辣條產業研究報告》，數據顯示在短短一年間，辣條的銷售量達到「11萬噸」，代表民眾的飲食習慣，越來越傾向「無辣不歡」。
「麻辣王子」市佔率最高
報告顯示，2023年辣條線下零售額達11萬噸，而在排名前三的辣條口味中，麻辣口味辣條的銷售額增速最快，銷售額成長達24%。在麻辣口味辣條中，又以「麻辣王子」的品牌市佔率最高，以57.9%獨佔鰲頭。
最早的辣條是由三名湖南人在1998年製作了，當時他們得到房東女兒的大力稱讚，遂決定將辣條製成商品推出，沒想到一炮而紅，而許多辣條大廠，像是「衛龍」和「麻辣王子」的創始人，都是來自湖南，因此湖南可說是「辣條的故鄉」。
600多家辣條生產企業遍布全球
上市後的辣條，吸引了喜愛重口味的年輕人，再加上便於攜帶的小包裝，開始在各地颳起「辣條旋風」，不只在中國，近至東南亞，遠到南美洲，現今中國的辣條產品已經外銷到全球160多個國家，共計600多家辣條生產企業遍布全球，創造每年600多億人民幣（約668億港元）的產值。
不過隨健康意識抬頭，民眾對於零食的營養成分愈發看重，「0添加」和「健康低脂」開始成為商品的必備條件，這也是辣條產業在未來發展上，需要正視的問題。
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