湖南醫生虛構病徵謀利判囚17年　涉訛稱病人患癌亂切器官

2022年，湖南知名的中南大學湘雅二醫院，其副主任醫師劉翔峰被爆出亂切病患器官、哄騙威脅病患家屬，引發關注。長沙市中級人民法院31日對劉翔峰案作出宣判，數罪並罰，判處17年有期徒刑。

綜合《央視新聞》、《極目新聞》等內媒，劉翔峰在2022年8月，被舉報是醫德敗壞的「黑心醫生」。他遭控涉嫌頻繁對已無手術指徵的病人施以高額治療，蓄意讓家屬人財兩空；過度要求患者做化療；將未患癌症的病人的胰腺切除，弄虛作假哄騙家屬；威脅侮辱家屬，要求其買高價蛋白粉等。

沒挺過去就說你的命是這樣

還有疑似醫院內部人士匿名稱：「自從去了劉翔峰組裡輪科，我是真的萬萬沒想到一個醫生居然能黑心到這種地步。只要是找他看病的人，稍微有點異物傾向，管你是不是腫瘤，一律按腫瘤來處理，先給你開個化療再說，特別是那些文化低、沒讀過書的農民工，如果你挺過去了，就說治好了，沒挺過去就說你的命是這樣，也沒辦法了」。

長沙市中級人民法院經審理查明，被告人劉翔峰在湘雅二醫院工作期間，為牟取額外手術費用，誇大患者病情、虛構患者病徵，給6名不具備相關手術指徵的患者實施手術，致5人重傷、九級傷殘，1人輕傷。